Магомед Анкалаев

Дата рождения
2 июня 1992 г.
Достижения
Владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе
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MMA
UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях
#UFC
MMA
Анкалаев имеет самую длинную действующую победную серию в полутяжелом весе UFC
#Магомед Анкалаев
MMA
Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей. Это первый бой основного карда UFC 267
#Анкалаев – Оздемир
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
MMA
Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России
#UFC 267
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Кто такой Анкалаев – звезда полутяжелого веса UFC. Проиграл дебютный бой на последней секунде, а теперь побеждает чаще всех
#Магомед Анкалаев
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