UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев
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#UFC 267 #UFC #Петр Ян #Хамзат Чимаев #Александр Волков #Ислам Махачев #Магомед Анкалаев

Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России

4 часа назад

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Там пройдут сразу два титульных боя. За временный пояс в легчайшем весе подерется Петр Ян. Его соперник – Кори Сэндхаген.

Ислам Махачев, Александр Волков и Магомед Анкалаев проведут бои в основном карде. Все они представляют Россию.

В предварительном карде выйдут еще семь бойцов из России: Зубайра Тухугов, Альберт Дураев, Роман Копылов, Шамиль Гамзатов, Дамир Исмагулов, Магомед Мустафаев и Тагир Уланбеков.

Еще на UFC 267 состоится возвращение Хамзата Чимаева. Он родился в России, но представляет Швецию. Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе.

UFC показал такой постер турнира:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм UFC
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UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
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