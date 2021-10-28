Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Там пройдут сразу два титульных боя. За временный пояс в легчайшем весе подерется Петр Ян. Его соперник – Кори Сэндхаген.

Ислам Махачев, Александр Волков и Магомед Анкалаев проведут бои в основном карде. Все они представляют Россию.

В предварительном карде выйдут еще семь бойцов из России: Зубайра Тухугов, Альберт Дураев, Роман Копылов, Шамиль Гамзатов, Дамир Исмагулов, Магомед Мустафаев и Тагир Уланбеков.

Еще на UFC 267 состоится возвращение Хамзата Чимаева. Он родился в России, но представляет Швецию. Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе.

UFC показал такой постер турнира: