UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев
Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России
4 часа назад
Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Там пройдут сразу два титульных боя. За временный пояс в легчайшем весе подерется Петр Ян. Его соперник – Кори Сэндхаген.
Ислам Махачев, Александр Волков и Магомед Анкалаев проведут бои в основном карде. Все они представляют Россию.
В предварительном карде выйдут еще семь бойцов из России: Зубайра Тухугов, Альберт Дураев, Роман Копылов, Шамиль Гамзатов, Дамир Исмагулов, Магомед Мустафаев и Тагир Уланбеков.
Еще на UFC 267 состоится возвращение Хамзата Чимаева. Он родился в России, но представляет Швецию. Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе.
UFC показал такой постер турнира:
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