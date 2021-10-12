UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
Главные бои турнира UFC 267:
- Блахович – Тейшейра (титульный бой)
- Ян – Сэндхаген (бой за временный титул)
- Махачев – Хукер
- Волков – Тыбура
- Джинглианг – Чимаев
- Анкалаев – Воздемир
В основном карде турнира UFC одновременно выйдут главные бойцы России.
Важно: у UFC-267 будет идеальное время старта для просмотра в России. Бои предварительного карда стартуют 30 октября в 17:30 по московскому времени. Старт основного карда намечается на 21:00 по Москве. Обычно номерные турниры UFC начинаются поздней ночью и заканчиваются ранним утром, если считать по московскому времени. И проходят в Лас-Вегасе.
Почти у каждого боя основного карда UFC 267 есть связь с Россией. Там выступят Анкалаев, Чимаев, Волков, Махачев и Ян. Напоминаем историю Хамзата Чимаева: он родился в Чечне, но представляет Швецию. Всего на турнир едут сразу десять бойцов из России. Русский аккаунт UFC даже посвятил им такой отдельный пост, где собрал на одном фото вообще всех.
Изначально все выглядело еще интереснее. На турнире UFC 267 планировался реванш Ян – Стерлинг. Соперником Ислама Махачева был заявлен Рафаэль Дос Аньос. Стерлинг снялся с реванша – так Ян съехал на бой за временный титул против Сэндхагена. Дос Аньос тоже снялся из-за очередной травмы, но Хукер согласился выйти ему на замену.
Интересно участие в основном карде Магомеда Анкалаева. В его карьере есть всего одно поражение. В 2018 году Анкалаев проиграл Полу Крэйгу за одну секунду до завершения боя – тот сомкнул треугольник. В предварительном карде подерется Зубайра Тухугов (19 побед, 5 поражений, ему помогает Хабиб). Там же будет Тагир Уланбеков (13 побед, 1 поражение).
Абу-Даби – это еще и особенное место для Хабиба. В 2019 году он проводил там бой против Дастина Порье. Это предпоследний бой в карьере Хабиба и последний, который был под руководством отца. Последний поединок против Гейджи тоже был там. Теперь Хабиб уже тренирует сам – помогает в развитии Махачеву и другим бойцам из команды.
В последнее время UFC проводит большинство турниров в Лас-Вегасе. Возвращение в Абу-Даби было одним из приоритетных направлений для промоушена. Между UFC и Абу-Даби еще в 2019 году было подписано пятилетнее соглашение. По нему важно проводить в Абу-Даби минимум одно крупное мероприятие в год. В период коронавируса там возник «Бойцовский остров».
Департамент культуры и туризма Абу-Даби по-особенному объявил о проведении турнира UFC-267. Главное – там будут болельщики. Перед турниром пройдет мастер-класс бойца из Туниса Мунира Лаззеса. Он сам провел в UFC уже два боя, но в январе 2021 года проиграл Ворли Алвесу. Пока Лаззес в основном тренируется и проводит спарринги.
Турниры UFC в этом регионе важны для развития промоушена. Везде отмечается, что в Абу-Даби много фанатов MMA. Бои проводятся на «Этихад Арене» – она открылась только в январе 2021 года. Сейчас там чаще всего проходят концерты, но в спорте арена мелькает именно за счет бойцовских турниров. Это крытое сооружение с вместимостью 18 тысяч зрителей.
Когда началась пандемия коронавируса, босс UFC Дэйна Уайт назвал Абу-Даби новой боевой столицей, потом признавался городу в любви. Культурные руководители анонсировали, что именно бои UFC – главное туристическое направление на ближайшие годы. Русский сайт UFC вообще называет Абу-Даби международной бойцовской столицей.
Хотя раньше именно у бойцов из России возникали проблемы именно в Абу-Даби. Александр Волков рассказывал, что ему было тяжело с отменой рейсов, перелетами и взаимодействием с авиакомпаниями. Ислам Махачев делился опытом из 2019-го, когда дрался на старом стадионе: «Да, были неудобства, даже в раздевалках было душно. Ну и на арене то же самое».
Есть интересная история из Абу-Даби, которая раскрыла Хабиба с новой стороны. Московский «Спартак» зимой проводил сбор в Абу-Даби. Там Хабиб сыграл в футбол вместе с игроками «Спартака». Позже мы рассказывали о футболе в жизни Хабиба. Еще именно в Абу-Даби он встречался с Дэной Уайтом. И показывал такой атмосферный кадр: