UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби

Изначально все выглядело еще интереснее. На турнире UFC 267 планировался реванш Ян – Стерлинг. Соперником Ислама Махачева был заявлен Рафаэль Дос Аньос. Стерлинг снялся с реванша – так Ян съехал на бой за временный титул против Сэндхагена. Дос Аньос тоже снялся из-за очередной травмы, но Хукер согласился выйти ему на замену.

Интересно участие в основном карде Магомеда Анкалаева. В его карьере есть всего одно поражение. В 2018 году Анкалаев проиграл Полу Крэйгу за одну секунду до завершения боя – тот сомкнул треугольник. В предварительном карде подерется Зубайра Тухугов (19 побед, 5 поражений, ему помогает Хабиб). Там же будет Тагир Уланбеков (13 побед, 1 поражение).

Абу-Даби – это еще и особенное место для Хабиба. В 2019 году он проводил там бой против Дастина Порье. Это предпоследний бой в карьере Хабиба и последний, который был под руководством отца. Последний поединок против Гейджи тоже был там. Теперь Хабиб уже тренирует сам – помогает в развитии Махачеву и другим бойцам из команды.