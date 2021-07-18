Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу

Хабиб Нурмагомедов давно завершил карьеру в UFC и не думает о возвращении. Его новая роль – помощь другим бойцам. Хавьер Мендес сразу анонсировал, что Хабиб поможет ему в тренерской работе. Бойцы уже чувствуют эту помощь на себе. Даже тренируются в зале, который построил Хабиб Нурмагомедов. Об этом рассказывал сам Махачев перед боем с Мойзесом.

Журналист Ариэль Хельвани уже насчитал у Хабиба-тренера пять побед в UFC c разными бойцами. Сам же он еще в марте назвал его тренером года – в момент, когда Хабиб был секундантом Махачева в его бою с Добером. Сейчас Ислам Махачев продлил победную серию в UFC до восьми боев. В его двух победах прямо поучаствовал Хабиб Нурмагомедов.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале о желании Хабиба сделать Махачева своим наследником в легком дивизионе UFC. Хабиб постоянно продвигает Махачева, помогает ему в тренировках. Раньше они всегда проводили спарринги, но после завершения карьеры у Хабиба возникли сложности. Он набрал вес – и все равно тренирует борьбу Махачева.

Зато даже твиттер UFC Europe теперь задается вопросом: «Махачев – следующий Хабиб?»