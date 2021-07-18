Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу
Ислам Махачев победил Тиаго Мойзеса на турнире UFC Vegas 31. На этом бою вместе с ним присутствовали Хавьер Мендес, Зубайра Тухугов и Хабиб Нурмагомедов. Главным действующим лицом вокруг боя стал Хабиб. Он сопровождал Махачева до момента старта боя, подсказывал ему в каждом раунде и первым радовался победе. Как все было – в трех твитах от UFC.
1) Команда Махачева перед боем. Они все вместе смотрели другие поединки и настраивались. Хабиб постоянно что-то говорил Махачеву – даже во время объявления его фамилии и статистики.
2) Хабиб прямо во время боя говорил Махачеву, чтобы он придерживался плана отца. Это только одна из многих подсказок.
3) Радость Хабиба, когда Мойзес постучал во время удушающего приема от Махачева. Позже Махачев сказал, что именно из-за подсказок со стороны он постоянно переводил Мойзеса в партер.
Хабиб Нурмагомедов давно завершил карьеру в UFC и не думает о возвращении. Его новая роль – помощь другим бойцам. Хавьер Мендес сразу анонсировал, что Хабиб поможет ему в тренерской работе. Бойцы уже чувствуют эту помощь на себе. Даже тренируются в зале, который построил Хабиб Нурмагомедов. Об этом рассказывал сам Махачев перед боем с Мойзесом.
Журналист Ариэль Хельвани уже насчитал у Хабиба-тренера пять побед в UFC c разными бойцами. Сам же он еще в марте назвал его тренером года – в момент, когда Хабиб был секундантом Махачева в его бою с Добером. Сейчас Ислам Махачев продлил победную серию в UFC до восьми боев. В его двух победах прямо поучаствовал Хабиб Нурмагомедов.
Мы подробно рассказывали в отдельном материале о желании Хабиба сделать Махачева своим наследником в легком дивизионе UFC. Хабиб постоянно продвигает Махачева, помогает ему в тренировках. Раньше они всегда проводили спарринги, но после завершения карьеры у Хабиба возникли сложности. Он набрал вес – и все равно тренирует борьбу Махачева.
Зато даже твиттер UFC Europe теперь задается вопросом: «Махачев – следующий Хабиб?»
Даже в инстаграме Хабиб все время настраивает Махачева, хотя и находится рядом с ним в тренировочном лагере. За неделю до боя он писал: «Вся тяжелая работа позади, впереди сгонка веса и сам бой, как говорится: тяжело в учении, легко в бою. Ислам Махачев, просто делай». Махачев говорил, что даже без боев Хабиб и сам тренируется дважды в день.
Хабиб несколько недель находился в тренировочном лагере перед боем Махачева и Мойзеса. Сейчас он выполняет еще и роль мотиватора. Махачев расстраивается, что не получает от UFC топ-соперников. Но в момент срыва его потенциального боя с Дос Аньосом именно Хабиб объяснял ему истину: «Чтобы стать чемпионом, нужно многое пройти».