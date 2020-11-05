Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает

Ислам Махачев и Рафаэль Дос Аньос проведут бой на турнире UFC Vegas 14. Он состоится в ночь с 14 на 15 ноября. В комментарии к посту UFC с афишей этого поединка пришел Хабиб – и назвал Махачева следующим королем легкого веса. Это не первый случай, когда Хабиб продвигает Махачева. Его план: Махачев выйдет на чемпионский бой и встанет на место Хабиба.

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В 2019 году Махачев говорил о совместных тренировках с Хабибом. Спарринги получаются конкурентными, потому что бойцы хорошо друг друга знают: «Я же всю свою жизнь тренируюсь с Хабибом, постоянно с ним спаррингуюсь. Это дает мне уверенность в том, что я готов драться и с другими бойцами из топ-10».

Он рассказывал, что раньше Хабиб часто делал болевые и удушающие во время тренировочных боев. Ощущалась разница в возрасте – между ними она составляет три года. Потом Махачев догнал Хабиба по развитию и научился отвечать. Сейчас они берегут друг друга во время спаррингов и больше не используют болевые приемы просто так.

Менеджер Али Абдель-Азиз недавно показывал ранние совместные тренировки Хабиба и Махачева в Дагестане.

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Сейчас Исламу Махачеву 29 лет, а это видео снято несколько лет назад: