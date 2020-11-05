Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
Ислам Махачев и Рафаэль Дос Аньос проведут бой на турнире UFC Vegas 14. Он состоится в ночь с 14 на 15 ноября. В комментарии к посту UFC с афишей этого поединка пришел Хабиб – и назвал Махачева следующим королем легкого веса. Это не первый случай, когда Хабиб продвигает Махачева. Его план: Махачев выйдет на чемпионский бой и встанет на место Хабиба.
Махачев не уступает Хабибу на тренировках. Абдулманап показывал ему приемы прямо в аэропорту
В 2019 году Махачев говорил о совместных тренировках с Хабибом. Спарринги получаются конкурентными, потому что бойцы хорошо друг друга знают: «Я же всю свою жизнь тренируюсь с Хабибом, постоянно с ним спаррингуюсь. Это дает мне уверенность в том, что я готов драться и с другими бойцами из топ-10».
Он рассказывал, что раньше Хабиб часто делал болевые и удушающие во время тренировочных боев. Ощущалась разница в возрасте – между ними она составляет три года. Потом Махачев догнал Хабиба по развитию и научился отвечать. Сейчас они берегут друг друга во время спаррингов и больше не используют болевые приемы просто так.
Менеджер Али Абдель-Азиз недавно показывал ранние совместные тренировки Хабиба и Махачева в Дагестане.
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Сейчас Исламу Махачеву 29 лет, а это видео снято несколько лет назад:
К новому турниру они тоже готовились вместе. Бой Махачева и Дос Аньоса изначально планировался на UFC 254 – там же, где Хабиб победил Гейджи. Хабиб даже показывал в инстаграме их совместную подготовку к водяной диете. Потом Махачев все-таки улетел в Лас-Вегас, когда узнал о переносе боя с Дос Аньосом на ноябрь. Хабиб дрался уже без него.
Абдулманап Нурмагомедов рассказывал, что Хабибу и Махачеву все-таки легче выходить на разные турниры UFC. Это хорошо влияет на их подготовку. Двух бойцов из одной команды тяжело подводить к одновременным боям в UFC. Если же они разведены по датам, то Хабиб и Махачев лучше помогают друг другу в процессе подготовки.
«Ты был для меня больше, чем тренер», – написал Махачев в инстаграме, когда узнал о смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Потом рассказывал: «Он был во всех твоих делах и проблемах. Он от первого до пятого курса знал, как у меня учеба идет. И так почти у всех в зале. Какие проблемы в делах, где что-то не получается – и это знал».
Абдулманап всегда выделял Махачева и двигал его карьеру – считал следующим чемпионом UFC. План подтверждал и сам Махачев: «Да, тренер так планировал. В идеале было бы так, и я хотел бы, чтобы от Хабиба перешло ко мне. Но не знаю, пока это просто планы». Абдулманапу так нравился Махачев, что тот показывал ему приемы прямо в аэропорту:
Было и так:
Теперь карьерным прогрессом Махачева управляет уже Хабиб. «Такой план – если он побеждает Дос Аньоса, то следующий бой проводит до Рамадана. Если выигрывает его, то становится претендентом на титул, а в сентябре-октябре 2021 года дерется за пояс», – рассказывал Хабиб журналисту Игорю Лазорину.
Сам Махачев поддержал Хабиба во время его объявления об окончании карьеры. Сказал, что Хабиб останется для них всех примером.
Махачев разрабатывал для Хабиба специальную диету. А тот помогал ему во время боев
Махачев рассказывал о знакомстве с Хабибом: «Впервые я его встретил в зале. Мы в одной школе учились, но там я его не замечал. В школе же много детей. А потом в зал приходишь, смотришь – о, а этот парень с моей школы. Так мы и познакомились. Нурмагомедовы жили большой семьей, 10 братьев. Я всех их знал. Например, Абубакар был моим одноклассником. Мы дружили».
Хабиб объяснял, что для него многое значит дружба. Показывал в инстаграме объятия с Махачевым, когда тот вернулся в раздевалку после удачного боя. И подписывал: «Мы с детства вместе, и столько всего прошли уже, умеем радоваться друг за друга искренне. Искренность в дружбе – не каждому дано».
Еще одно правило Хабиба: «Если один из нас идет на войну – мы все идем на войну». Это касается и Ислама Махачева. Он грозился уйти из UFC после угрозы исключения для Зубайры Тухугова. Тот ударил Конора во время потасовки после боя с Хабибом. «Может, я и не большая потеря для UFC, но там, где ущемляют права моих братьев, я выступать не хочу», – тогда писал Махачев.
Если у Хабиба была возможность, он приходил в угол к Махачеву и помогал побеждать. Так было во время поединка Махачева и Царукяна. Тогда Махачев выиграл единогласным решением судей, а потом вспоминал подсказки Хабиба прямо во время боя. Тот говорил, чтобы Махачев перевел соперника в партер, а сам в этот момент оказался сверху.
Махачев разрабатывал диету для Хабиба перед чемпионским боем с Яквинтой в 2018 году. Потом Хабиб отмечал его помощь в подготовке и благодарил за все: «Брат, спарринг-партнер и диетолог в одном лице. Спасибо, брат, от души, хоть в последние дни до взвешивания твои порции мне и не нравились». Конор тогда тоже называл Махачева диетологом.
Во время отдыха Махачев уговаривал Хабиба покататься с ним на лошадях. Хотя в соцсетях Хабиб рассказывал, что не очень это любит. В это же время Хабиб занимался продвижением Махачева в UFC. Уже минимум два раза он просил руководство промоушена найти для Махачева соперника. Во время первого из них показывал совместную тренировку и хвалил Махачева.
Есть одно известное фото: Махачев, Хабиб и другие бойцы вместе сидят в ванной. Нейт Диас прикалывался над командой Хабиба, когда опубликовал в твиттере их фото без одежды. Махачев оправдывался, что фотография изменена. «Там ничего такого, мы все одетые. Отфотошопили уже, все что хочешь нарисовали».
Хабиб всегда отвечает за атмосферу. Так он прикалывался во время тренировки с мячом:
А так у них все было раньше, когда сам Ислам Махачев еще не был в UFC. Уже в то время Махачев рассказывал о похожих целях с Хабибом: «Конечно, я хочу повторить его путь. И всерьез собираюсь это сделать».