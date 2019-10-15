Биография менеджера Хабиба – детектив. Шпионаж для ФБР, брошенный сын, суд за драку

Умеет высказываться резко (еще бы не умел)

В тот раз в ответ Конору достались эмодзи, но позже Али слов не жалел. Просто несколько цитат, чтоб было понятно, как может ответить менеджер Хабиба, если кто-то заденет его команду или просто ему что-то не понравится.

О Коноре: «Он говорит о реванше и тому подобном. Но он же сдался! Как можно давать реванш человеку? Он сучка! Он был проституткой – проституткой и остался».

О возможном бое Мэйвезера с Хабибом: «Если Флойд решит перейти в ММА, то пусть застрахует себя, потому что после этого боя он не сможет ходить и будет пить воду через трубочку».

О возможном бое Фергюсона и Хабиба: «Фергюсон похож на тряпку, потому что в нем нет остроты и характера. У него есть дешевые солнцезащитные очки. Что он из себя представляет? Да ничего. Конор хоть что-то представляет: он самый большой кусок дерьма на планете. А Тони – пустой лист, он скучен. Старый и медлительный – вот и все».

О боксе: «Бокс – это недоспорт. ММА – настоящий спорт для крутых парней».

Как он стал сотрудничать с Хабибом и что из этого вышло

Али работает с более 50 спортсменами из главных мировых промоушенов. Еще один менеджер Хабиба Ризван Магомедов рассказывал, как пошло сотрудничество:

«Я познакомил Хабиба с Али, когда мы начали работать. Это случилось уже после боя с Рафаэлем Дос Аньосом (в 2014 году) когда у Хабиба были травмы и на какое-то время он остался на скамье запасных. Когда боец травмирован, менеджер должен организовать лечение, реабилитацию. Тем более у бойца есть страховка, а любая операция на хорошем уровне стоит 5-6 тысяч евро. Его предыдущие менеджеры то ли не знали этого, то ли не хотели заниматься. А мы с Хабибом были давно знакомы, включились, помогли и с тех пор стали работать вместе».