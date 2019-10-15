Биография менеджера Хабиба – детектив. Шпионаж для ФБР, брошенный сын, суд за драку
Ехал на Олимпиаду, попал в тюрьму. Или был шпионом?
Вокруг биографии менеджера Хабиба Нурмагомедова полно сомнений и иногда противоречий. Али Абдель-Азиз рассказывал, что прибыл в США для выступления на Олимпиаде-1996: он пять раз был в Африке чемпионом по дзюдо, а после Олимпиады остался в Колорадо, чтобы драться для Свена Бина – главы организации Ring of Fire.
Странности возникают сразу. Согласно информации сайта Sherdog, крупного информационного портала по ММА, он провел всего четыре боя, но с 2004 по 2007 год, то есть гораздо позже ОИ-96. Кроме того, известно, что Египет на ту Олимпиаду отправил на соревнования по дзюдо двух человек, и Абдель-Азиза среди них нет. Как и среди других борцов.
Несколько лет назад свою версию выдал журналист Майк Рассел – он провел исследование и сообщил: Абдель-Азиз действительно говорил, что он – член олимпийской сборной по дзюдо и едет в Колорадо. Только было это в сентябре 2001 года через несколько дней после теракта 9/11, и тогда Абдель-Азиза арестовали за незаконное пересечение границы США.
Абдель-Азиз утверждал, что хочет заработать денег, чтобы выслать их на родину тяжелобольной матери. Потом он сказал, что мать умерла через три месяца после его ареста, а за свидетельством о смерти он будто бы отправил свою девушку прямо в Египет. Суд его оправдал и выпустил. В правдивость слов Али до сих пор мало кто верит, причем есть несколько информаторов, готовых на условиях полной анонимности поделиться фактами о том, что мама жива и они с Али общаются.
Есть история с еще одним журналистом – Мартином Майером. В 2010 году он выпустил книгу «Сумерки в Америке», где рассказывал об исламистских объединениях, которые тренируются на территории США. Абдель-Азиз сообщил автору о том, что был внедрен в организацию «Мусульмане Америки», которую подозревали в терроризме, и предоставлял информацию ФБР и полиции Нью-Йорка. Абдель-Азиз обучал людей рукопашному бою, арабскому языку и чтению Корана.
Тот факт, что его ученики стали членами экстремистской группировки, сам Али считает совпадением. Майеру он рассказал, что знал некоторых парней оттуда еще до своего ареста и вообще они просто зависали вместе, молились по пятницам, вместе отдыхали. Он говорил, что тогда ему было всего 18-19 лет.
Тут опять вопросы. Если 1977-й – правдивый год рождения Абдель-Азиза и сейчас ему 41 год, то 19 лет ему могло быть только в 1996-м, а задержание с последующим внедрением состоялось минимум пять лет спустя.
В другой книге «Враги внутри», которую написали Мэтт Апуццо и Адам Голдман, изучавшие террористов на территории США, говорится, что Али действительно сотрудничал с полицией и ФБР примерно шесть-семь лет, но потом с ним перестали работать из-за двойной игры, которую он вел – информацию начал предоставлять выборочно.
Также Рассел раскопал еще и множество заведенных на Абдель-Азиза уголовных дел. Чего только там нет – и угоны, и мошенничество, и финансовые махинации.
Бросил сына, о чем ему напомнил Конор
Макгрегор перед боем с Хабибом был горяч и задевал всех. Абдель-Азизу тоже досталось: «Ты вообще заткнись, сумасшедший террорист. А как там поживает Ноа? Как Ноа, а?».
Насчет криков про террориста понятно – отсылка как раз к этой истории с «Мусульманами Америки», но кто такой Ноа? Тут же отреагировал Рассел: Ноа – это сын Абдель-Азиза, брошенный им в Колорадо, когда Абдель-Азиз начал работать на полицию, и который до сих пор не дождался алиментов в размере $50 тысяч. По информации журналиста, Ноа воспитан матерью и отчимом, которого очень уважает. Даже был слух, что любимый боец Ноа – именно Конор.
«Его менеджер – гребаный доносчик, крыса-террорист! Я вообще без понятия, что он все еще делает в этой стране. Этот человек, с таким сумасшедшим бэкграундом... Али Абдель-Азиз! Он спокойно тут ходит. Просто не верится», – продолжал бушевать Конор, на что Али отреагировал вот так:
Умеет высказываться резко (еще бы не умел)
В тот раз в ответ Конору достались эмодзи, но позже Али слов не жалел. Просто несколько цитат, чтоб было понятно, как может ответить менеджер Хабиба, если кто-то заденет его команду или просто ему что-то не понравится.
О Коноре: «Он говорит о реванше и тому подобном. Но он же сдался! Как можно давать реванш человеку? Он сучка! Он был проституткой – проституткой и остался».
О возможном бое Мэйвезера с Хабибом: «Если Флойд решит перейти в ММА, то пусть застрахует себя, потому что после этого боя он не сможет ходить и будет пить воду через трубочку».
О возможном бое Фергюсона и Хабиба: «Фергюсон похож на тряпку, потому что в нем нет остроты и характера. У него есть дешевые солнцезащитные очки. Что он из себя представляет? Да ничего. Конор хоть что-то представляет: он самый большой кусок дерьма на планете. А Тони – пустой лист, он скучен. Старый и медлительный – вот и все».
О боксе: «Бокс – это недоспорт. ММА – настоящий спорт для крутых парней».
Как он стал сотрудничать с Хабибом и что из этого вышло
Али работает с более 50 спортсменами из главных мировых промоушенов. Еще один менеджер Хабиба Ризван Магомедов рассказывал, как пошло сотрудничество:
«Я познакомил Хабиба с Али, когда мы начали работать. Это случилось уже после боя с Рафаэлем Дос Аньосом (в 2014 году) когда у Хабиба были травмы и на какое-то время он остался на скамье запасных. Когда боец травмирован, менеджер должен организовать лечение, реабилитацию. Тем более у бойца есть страховка, а любая операция на хорошем уровне стоит 5-6 тысяч евро. Его предыдущие менеджеры то ли не знали этого, то ли не хотели заниматься. А мы с Хабибом были давно знакомы, включились, помогли и с тех пор стали работать вместе».
Очевидно, что карьера Хабиба с Али развивается – топовые соперники, большие гонорары, мировое признание. С другой стороны, периодически можно встретить мнение, что в последнее время Али влияет на Хабиба в плане поведения и агрессивных высказываний. Хабиб называет Али братом и часто выкладывает совместные фото в соцсетях.
Известна история о том, как в конце 2015-го клиент Али боец Френки Эдгар вдруг бросил вызов Конору в твиттере и рассказал, в каком раунде он его победит. Позже оказалось, что ради раскрутки потенциального боя в твиттере развлекался не Эдгар, а именно Али.
Сейчас его судят за драки
Али буду судить сразу за два нападения, которые он совершил в Лас-Вегасе в этом году.
В марте он напал в отеле на бойца Колби Ковингтона. У них давний конфликт еще со времен UFC 235, когда Колби дрался с клиентом Али – Камару Усманом. «Он сказал, что выследит меня и пристрелит. Али пытался меня ударить, но у меня кошачьи рефлексы, а он медленный, как гребаная черепаха. Что случилось в казино? Это все Абдель-Азиз. Он сам спровоцировал нашу ссору с ребятами Усмана. А ведь там были беременные женщины и дети. Но ему было плевать».
Второй случай произошел на турнире PFL 7 – Али подрался с Энтони Петтисом и его менеджером Абрахамом Кавой, конфликтующих разняли полицейские. «Абдель-Азиз, как настоящий трус, нанес моему менеджеру пощечину и исчез через 15 секунд», – комментарий Петтиса.
Абдель-Азиза задержали. 25 ноября пройдет первое судебное заседание.