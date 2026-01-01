UFC Vegas 14

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Дос Аньос победил Фелдера в главном бою на турнире UFC
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MMA
Где смотреть бой Махачева и Дос Аньоса
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MMA
Во сколько бой Махачев – Дос Аньос
#Махачев – Дос Аньос
MMA
Статистика Ислама Махачева в MMA: 18 побед за 19 боев
#Махачев – Дос Аньос
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Дос Аньос пропустил полгода школы из-за джиу-джитсу. С женой познакомился после боя, в котором та была ринг-герл
#Рафаэль Дос Аньос
Онлайн-трансляция боя Махачев – Дос Аньос на UFC Vegas 14
#Махачев – Дос Аньос
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
#Ислам Махачев
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