Онлайн-трансляция боя Махачев – Дос Аньос на UFC Vegas 14

7 ноября. В ночь с 14-го на 15-е ноября на UFC Vegas 14 состоится бой Ислама Махачева и Рафаэля Дос Аньоса. Само мероприятие начнется в 03:00 по мск. Бой Махачева и Дос Аньоса ожидается примерно в 4 утра.

У 29-летнего Махачева статистика 18-1 в ММА. У Дос Аньоса за 16 лет карьеры было 29 побед и 13 поражений. В последнем титульном бою (поединок за титул временного чемпиона UFC в полусреднем весе) он проиграл Колби Ковингтону.

UFC уже представил финальный постер этого поединка.