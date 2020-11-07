Махачев – Дос Аньос
UFC
UFC Vegas 14
MMA
Ислам Махачев
Колби Ковингтон
Рафаэль Дос Аньос
Онлайн-трансляция боя Махачев – Дос Аньос на UFC Vegas 14
07 ноября, 11:13
7 ноября. В ночь с 14-го на 15-е ноября на UFC Vegas 14 состоится бой Ислама Махачева и Рафаэля Дос Аньоса. Само мероприятие начнется в 03:00 по мск. Бой Махачева и Дос Аньоса ожидается примерно в 4 утра.
У 29-летнего Махачева статистика 18-1 в ММА. У Дос Аньоса за 16 лет карьеры было 29 побед и 13 поражений. В последнем титульном бою (поединок за титул временного чемпиона UFC в полусреднем весе) он проиграл Колби Ковингтону.
UFC уже представил финальный постер этого поединка.
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