Махачев – Дос Аньос
UFC Vegas 14
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Ислам Махачев
Рафаэль Дос Аньос
Во сколько бой Махачев – Дос Аньос
06 ноября, 10:56
Ислам Махачев и Рафаэль Дос Аньос подерутся на турнире UFC Vegas 14. Он пройдет в ночь с 14 на 15 ноября.
Официальный сайт UFC пока публикует такое расписание боев основного карда:
- Канако Мурата – Ливия Соуза
- Кей Хэнсен – Кори Маккена
- Ислам Махачев – Рафаэль Дос Аньос
Все стартует в 3:00 по московскому времени. Бой с участием Ислама Махачева ожидается примерно в 4:00.
Прямо сейчас Ислам Махачев имеет показатель 18-1 в MMA. Единственный раз он проигрывал в 2015 году.
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