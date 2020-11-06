Во сколько бой Махачев – Дос Аньос

Ислам Махачев и Рафаэль Дос Аньос подерутся на турнире UFC Vegas 14. Он пройдет в ночь с 14 на 15 ноября.

Официальный сайт UFC пока публикует такое расписание боев основного карда:

Канако Мурата – Ливия Соуза

Кей Хэнсен – Кори Маккена

Ислам Махачев – Рафаэль Дос Аньос

Все стартует в 3:00 по московскому времени. Бой с участием Ислама Махачева ожидается примерно в 4:00.

Прямо сейчас Ислам Махачев имеет показатель 18-1 в MMA. Единственный раз он проигрывал в 2015 году.