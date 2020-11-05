Махачев – Дос Аньос
UFC Vegas 14
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Ислам Махачев
Рафаэль Дос Аньос
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#Махачев – Дос Аньос #MMA #UFC #Ислам Махачев #Рафаэль Дос Аньос #UFC Fight Night #UFC Vegas 14

Статистика Ислама Махачева в MMA: 18 побед за 19 боев

05 ноября, 17:27

Ислам Махачев и Рафаэль Дос Аньос проведут бой на турнире UFC Vegas 14. Он состоится в ночь с 14 на 15 ноября. 

Перед этим боем статистика Ислама Махачева в MMA: 18 побед и одно поражение.

Единственный раз Махачев проигрывал на турнире UFC 192 в октябре 2015 года. Тогда Адриано Мартинс победил его техническим нокаутом.

Всего Махачев провел восемь боев в UFC. Сейчас он идет на серии из шести побед подряд.

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