Махачев – Дос Аньос
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Рафаэль Дос Аньос
Статистика Ислама Махачева в MMA: 18 побед за 19 боев
05 ноября, 17:27
Ислам Махачев и Рафаэль Дос Аньос проведут бой на турнире UFC Vegas 14. Он состоится в ночь с 14 на 15 ноября.
Перед этим боем статистика Ислама Махачева в MMA: 18 побед и одно поражение.
Единственный раз Махачев проигрывал на турнире UFC 192 в октябре 2015 года. Тогда Адриано Мартинс победил его техническим нокаутом.
Всего Махачев провел восемь боев в UFC. Сейчас он идет на серии из шести побед подряд.
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