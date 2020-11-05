Статистика Ислама Махачева в MMA: 18 побед за 19 боев

Ислам Махачев и Рафаэль Дос Аньос проведут бой на турнире UFC Vegas 14. Он состоится в ночь с 14 на 15 ноября.

Перед этим боем статистика Ислама Махачева в MMA: 18 побед и одно поражение.

Единственный раз Махачев проигрывал на турнире UFC 192 в октябре 2015 года. Тогда Адриано Мартинс победил его техническим нокаутом.

Всего Махачев провел восемь боев в UFC. Сейчас он идет на серии из шести побед подряд.