Дос Аньос пропустил полгода школы из-за джиу-джитсу. С женой познакомился после боя, в котором та была ринг-герл

Главная страсть Дос Аньоса – джиу-джитсу. Из-за него однажды пропустил полгода школы, но мама это не заметила

В детстве Дос Аньос почти все время проводил с двоюродным братом Родриго Соузой, с которым постоянно встревал в приключения и какие-то мелкие потасовки. Однажды на рынке они украли мешок с яблоками – потом дрались с сыном продавца.

Соуза на два года старше Аньоса – он раньше увлекся единоборствами и подсадил на них младшего брата. Соуза начал с джиу-джитсу, потом переключился на капоэйру. Дос Аньос на много лет остановился на первом виде единоборств. Он и сейчас считает его главным в своей жизни.

Дос Аньос родился и все детство провел в муниципалитете Нитерой в Рио-де-Жанейро. А единственная школа джиу-джитсу располагалась в 8 милях от него. Каждый день он преодолевал по 16 миль ради тренировок: иногда добирался на попутке, но чаще ходил пешком. Однажды ему предложили тренироваться два раза в неделю – из-за этого пострадала школа.

Дос Аньос полгода не ходил туда из-за тренировок. Он вставал, когда мама уезжала на работу, и сразу же отправлялся в зал. Так продолжалось полгода.