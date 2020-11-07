Дос Аньос пропустил полгода школы из-за джиу-джитсу. С женой познакомился после боя, в котором та была ринг-герл
На UFC Vegas 14 Ислам Махачев подерется с Рафаэаль Дос Аньесом. Базовые данные про Дос Аньеса:
- Ему 36 лет.
- У него 29 побед в ММА.
- И 13 поражений.
А вот более подробный рассказ о Дос Аньесе.
Главная страсть Дос Аньоса – джиу-джитсу. Из-за него однажды пропустил полгода школы, но мама это не заметила
В детстве Дос Аньос почти все время проводил с двоюродным братом Родриго Соузой, с которым постоянно встревал в приключения и какие-то мелкие потасовки. Однажды на рынке они украли мешок с яблоками – потом дрались с сыном продавца.
Соуза на два года старше Аньоса – он раньше увлекся единоборствами и подсадил на них младшего брата. Соуза начал с джиу-джитсу, потом переключился на капоэйру. Дос Аньос на много лет остановился на первом виде единоборств. Он и сейчас считает его главным в своей жизни.
Дос Аньос родился и все детство провел в муниципалитете Нитерой в Рио-де-Жанейро. А единственная школа джиу-джитсу располагалась в 8 милях от него. Каждый день он преодолевал по 16 миль ради тренировок: иногда добирался на попутке, но чаще ходил пешком. Однажды ему предложили тренироваться два раза в неделю – из-за этого пострадала школа.
Дос Аньос полгода не ходил туда из-за тренировок. Он вставал, когда мама уезжала на работу, и сразу же отправлялся в зал. Так продолжалось полгода.
«Мама не замечала этого, но я постоянно прогуливал школу. Это продолжалось полгода. Ее часто вызывали учителя, они звонили домой. Но я не брал трубку. Мама приходила домой очень поздно и не заставала звонков. Я спалился, когда она пропустила работу, потому что ей понадобился выходной, и пошла в магазин. Там она встретила нашего учителя, который ей все рассказал.
Был большой скандал. На следующий день я пошел в школу. Но с тренировками не закончил – мама поняла, насколько сильно я люблю их».
Жена Дос Аньоса была ринг-герл на одном из его боев. Подкатил сразу же после поединка
Рафаэля Дос Аньоса все называют примерным семьянином. Он постит теплые снимки с женой Кристиной и сыном.
А сама Кристина Дос Аньос делает тату, главным элементом которого делает сердце с фамилией мужа.
В октябре-2006, когда Дос Аньос побил Диогу Оливейру, он пожаловался журналистам: «Из-за постоянных тренировок страдает моя личная жизнь. Я катаюсь в зал, ограничиваю себя во всем. Сил не хватает даже на свидания, я очень устаю».
Холостяцкий образ жизни разрушился через полгода – после боя с Тиагу Меллером (Дос Аньос победил). В этом поединке была только одна ринг-герл, которая сразу понравилась Дос Аньоса. Он победил Меллера удушающим, а потом сразу же подбежал к девушке, чтобы познакомиться.
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
«Он был уставшим, потным, но невероятно харизматичным. Он сразу же пригласил меня в тот же вечер куда-нибудь прогуляться. Я согласилась. Я думала, что эта затея на пару свиданий, но вот мы уже вместе 10 лет», – говорила Кристина Дос Аньос в 2017-м.
Сразу же после знакомства с Дос Аньосом Кристина ушла из ММА. Она также прекратила подработку тансовщицей и очень скоро стала домохозяйкой».
Однажды Дос Аньос чуть не закончил карьеру из-за недостаточного числа боев. Будущая жена говорила, что он искал работу, хотя не умел ничего
В 2007-м Дос Аньос не выбирался дальше бразильских боев ММА, поединков в других промоушенах не предвиделось, и это здорово задевало его эго. Его будущая жена говорила:
«Рафаэля это очень бесило. Денег это приносило мало. Плюс нужно было заботиться не только о себе, но и о маме. Я помогала ему часто. И однажды он пришел ко мне и сказал: «Слушай, если нужно, я перестану драться».
Что говорил об этих временах сам Дос Аньос:
«Я говорил Кристине и маме, что хочу уйти, мне надоело быть бедняком. Я говорил, что я талантлив и готов к любой работе. Вранье. Я не умел даже менять лампочку. Было огромной удачей подметать кафе недалеко от моего дома».
Семья уговорила Рафаэля Дос Аньоса остаться в ММА. Спустя год после появления мыслей об уходе его пригласил UFC.