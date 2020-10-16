Первый бой Хабиба в UFC: задушил иранца, который не знает свой настоящий возраст
Что окружало победу Хабиба: полет в кабине пилота, папаха и нервы
Это сейчас Хабиб проводит больше месяца в стране, где проходит поединок UFC. Тогда он только за две недели до первого боя вылетел из Махачкалы в Москву, чтобы потом попасть в США. Билетов не было, но друг семьи Гаджи Махачев устроил Хабиба прямо в кабину одного из самолетов. Там он сидел на отдельном стуле.
20 января 2012 года Хабиб Нурмагомедов провел первый бой в UFC. Соперник – иранский боец Камал Шалорус. Их поединок стоял в расписании только в отборочном карде. Шалорус имел опыт в UFC из одного боя, Хабиба знали только по успехам в ProFC. Все закончилось в третьем раунде: Хабиб победил Шалоруса сабмишном.
Хабиб три месяца готовился в России, но подводил финальные кондиции именно в США. Во время боя он не рассчитывал на быстрое окончание. Никто еще не знал, что именно борьба будет главным качеством Хабиба. Так говорил Шалорус: «Он молод и очень быстр. Любит бить, но может и вас сбить с ног. Хабиб этим вечером просто лучше дрался».
В январе 2020-го UFC вспоминал главные моменты их поединка:
Впечатления Хабиба от США и Нэшвилла сразу после боя: «Спасибо всем. Мне очень понравилось здесь быть. Три дня побыл – и еще хочется три года побыть. Честно сказать, я что-то осторожничал. Но все шло-шло-шло, мы по плану работали». Еще он рассказал, что перед стартом поединка нервничал и надеялся только на Всевышнего.
Потом Хабиб говорил чуть детальнее: «Первые пару минут было тяжело прийти в себя, но потом я отправил его в нокдаун, полностью контролировал бой и завершил досрочно». На момент проведения боя Хабибу было 23 года. Он зашел в UFC с серией 16-0 по победам в официальных боях MMA, но явным фаворитом все равно не считался.
Само попадание Хабиба в UFC уже было успехом. До этого бойцы из России не дрались в промоушене шесть лет, не побеждали – десять. Заработок Хабиба за первый бой составил 16 тысяч долларов. Интересно, что вместо спонсорской бейсболки Хабиб вышел на поединок в папахе. Так подчеркивал культуру, но без папахи заработал бы еще больше.
Брат Хабиба бил Конора папахой и долго мечтал о UFC. Проиграл в дебюте за две минуты
Шалорус провел детство в семье пастуха. И до сих пор не знает свой настоящий возраст
Шалорус до боя с Хабибом имел победы над известными бойцами Дженсеном и Палащевски. UFС в официальном видео по бою пишет, что на момент боя с Хабибом ему было 39 лет. Все остальные сайты указывают, что Шалорус родился в 1977 году и старше Хабиба на 11 лет. Настоящий возраст не называет даже сам Шалорус.
«Я родился дома, поэтому нет никакой бумаги. Рядом были два старших брата. Один из них позже умер, а мне отдали его свидетельство о рождении. Я не знаю, сколько мне лет. Думаю, что мне около 35, потому что брат мог держать и носить меня, но по этому свидетельству я его старше», – рассказывал Шалорус MMAWeekly.com в 2013-м.
Наибольшую известность Шалорус получил в родном Иране, где стал чемпионом по борьбе. Его родители были фермерами и пастухами – у них было около двух тысяч овец. Увлечение борьбой Шалорус как раз получил от отца. Еще он много работал над собой и постоянно тренировался. Прозвище Шалоруса в мире MMA – принц Персии.
Бой с Хабибом он воспринимал серьезно. Считал его одним из главных в карьере, но думал о своем превосходстве: «У него хорошая серия побед. Мы с командой изучили записи его боев, о нем много информации в интернете. В Европе организация боев не так сильна, как в США, поэтому нельзя однозначно оценить рекорд бойца».
Сам Шалорус попал в UFC со статистикой в семь побед и две ничьи. Позже он дрался в промоушене три раза – все проиграл. В 2011-м Шалоруса нокаутировал Миллер, в 2012-м задушили Хабиб и Дос Аньос. Дальше Шалорус мелькал в боях организации ONE FC. Его последний поединок был в 2017-м, когда Шалорус проиграл Эву Тингу.
Это пока последнее видео, которое выложил Шалорус в инстаграме. В октябре 2020-го он бегал по утреннему Лос-Анджелесу. Еще у него много постов о стрельбе из пистолета.
Хабиб к этому моменту выиграл 12 боев в UFC. Впервые он взял титул легкого веса в 2018 году, когда победил Эла Яквинту. Потом были две защиты – против Конора (2018) и Порье (2019). Джастин Гэтжи пока имеет только временный титул, но поборется за основной с Хабибом 24 октября. Их бой пройдет в Абу-Даби на UFC 254.