Первый бой Хабиба в UFC: задушил иранца, который не знает свой настоящий возраст

Что окружало победу Хабиба: полет в кабине пилота, папаха и нервы

Это сейчас Хабиб проводит больше месяца в стране, где проходит поединок UFC. Тогда он только за две недели до первого боя вылетел из Махачкалы в Москву, чтобы потом попасть в США. Билетов не было, но друг семьи Гаджи Махачев устроил Хабиба прямо в кабину одного из самолетов. Там он сидел на отдельном стуле.

20 января 2012 года Хабиб Нурмагомедов провел первый бой в UFC. Соперник – иранский боец Камал Шалорус. Их поединок стоял в расписании только в отборочном карде. Шалорус имел опыт в UFC из одного боя, Хабиба знали только по успехам в ProFC. Все закончилось в третьем раунде: Хабиб победил Шалоруса сабмишном.

Хабиб три месяца готовился в России, но подводил финальные кондиции именно в США. Во время боя он не рассчитывал на быстрое окончание. Никто еще не знал, что именно борьба будет главным качеством Хабиба. Так говорил Шалорус: «Он молод и очень быстр. Любит бить, но может и вас сбить с ног. Хабиб этим вечером просто лучше дрался».

В январе 2020-го UFC вспоминал главные моменты их поединка: