Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого
План Хабиба Нурмагомедова на бой с Джастином Гейджи – вымотать его к третьему-четвертому раунду и задушить приемом гильотина: «У меня есть хорошая гильотина, которую я делаю левой рукой. Не знаю, получится или нет, но на тренировках я ее очень хорошо делаю.
Хотелось бы, наверное, гильотину сделать. В третьем раунде полностью перебить его в стойке, заставить устать, прижать к сетке, накинуть гильотину и задушить».
Так что это за прием?
Гильотина – удушающий прием, когда боец захватывает шею соперника между подмышкой и предплечьем, сцепляет руки в замок и давит на сонную артерию и трахею. Прием напоминает обезглавливание через гильотину, поэтому так называется.
Гильотина проводится в стойке или гарде и распространена в дзюдо, джиу-джитсу, боевом самбо. В стойке эффективности добавляет выпрямленная спина, в гарде – захват ногами.
Как это убойно работает, в 2011 году показал Джон Джонс: он дрался с Лиото Мачидой и во втором раунде в стойке использовал гильотину – Мачида рухнул без сознания.
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Тренер Мендес говорил, что на тренировке Хабиба ловили на удушающий – и он почти сдался. Порье тоже поймал на гильотину, но из-за этого проиграл
Последний бой Хабиба – против Дастина Порье в сентябре-2019, когда он победил удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFCв легком весе. В третьем раунде Порье минуту продержал Хабиба в гильотине, но выдохся и проиграл на контратаке. Как оценили этот эпизод:
• Порье: «Это было близко. Так близко, как только возможно. Я бы прикончил многих парней в UFC этим удушьем. И я все время делаю это в спортзале. Я должен был контролировать все его тело и бедра. И мог бы скрутить его, если бы закрыл гард.
Из-за таких простых вещей прием, которым ты можешь заставить сдаться 90 процентов бойцов, не работает на тех пяти-десяти процентах, к которым относится Хабиб».
• Хабиб: «Он был очень близко с первой гильотиной. Это была очень хорошая гильотина, но я ожидал этого от него. Я смотрел все его бои и знал, что он делает гильотины.
Первый раз она была очень плотной. Я понимал, что он потерял очень много энергии и можно воспользоваться этим моментом. Это часть плана. Не все понимают, что иногда можно сдать позиции».
• Тренер Хавьер Мендес: «На моих глазах проходила работа Хабиба в зале с борцом Кайлом Кратчмером. Он взял Хабиба на удушающий. Тогда я подумал: «Это финиш». Думал, что впервые увижу, как Хабиб стучит, даже за телефоном полез, чтобы заснять на видео этот момент. Раньше он мне говорил, что никогда не сдавался. И тогда он как-то вышел из положения».
• Тренер по джиу-джитсу Ренер Грейси: «Порье закрыл замок в самом опасном удушающем приеме за всю карьеру Хабиба и продемонстрировал, возможно, единственную слабость Хабиба – удушение гильотиной».
• Эл Яквинта: «Когда Хабиб завалился на бедро, это было частью его защиты. Изначально когда я это увидел, то подумал, что он сейчас вырубится. Гильотина была жесткой. Дастин очень сильно вложился в это».
Как Хабиб побеждал до этого?
В 10 из 28 боев Хабиб выигрывал раздельным решением судей. Еще 18 – завершал досрочно.
Пять последних побед, когда Хабиб побеждал техническими нокаутами и болевыми приемами:
• Дастин Порье. После гильотины от Порье провел удушение сзади.
• Конор Макгрегор. Тоже шея, но залом. Хабиб говорил, что хотел применить удушающий, но Конор опускал подбородок – тогда Хабиб давил на челюсть.
• Майкл Джонсон. Болевой прием кимура, когда рука соперника попадает в захват в области предплечья, а плечо и локоть идут на излом.
• Даррелл Хорчер. Сел на спину Хорчера и нанес десяток ударов по корпусу и голове – судья остановил бой.
• Тиаго Таварис. Теперь избивал спереди: десяток ударов кулаками и локтями по лицу.