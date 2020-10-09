Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого

План Хабиба Нурмагомедова на бой с Джастином Гейджи – вымотать его к третьему-четвертому раунду и задушить приемом гильотина: «У меня есть хорошая гильотина, которую я делаю левой рукой. Не знаю, получится или нет, но на тренировках я ее очень хорошо делаю.

Хотелось бы, наверное, гильотину сделать. В третьем раунде полностью перебить его в стойке, заставить устать, прижать к сетке, накинуть гильотину и задушить».

Так что это за прием?

Гильотина – удушающий прием, когда боец захватывает шею соперника между подмышкой и предплечьем, сцепляет руки в замок и давит на сонную артерию и трахею. Прием напоминает обезглавливание через гильотину, поэтому так называется.

Гильотина проводится в стойке или гарде и распространена в дзюдо, джиу-джитсу, боевом самбо. В стойке эффективности добавляет выпрямленная спина, в гарде – захват ногами.

Как это убойно работает, в 2011 году показал Джон Джонс: он дрался с Лиото Мачидой и во втором раунде в стойке использовал гильотину – Мачида рухнул без сознания.