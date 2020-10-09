Хабиб – Гейджи
UFC
UFC 254
MMA
Хабиб Нурмагомедов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хабиб – Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC #UFC 254

Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого

09 октября, 15:15
Николай Живоглядов

План Хабиба Нурмагомедова на бой с Джастином Гейджи – вымотать его к третьему-четвертому раунду и задушить приемом гильотина: «У меня есть хорошая гильотина, которую я делаю левой рукой. Не знаю, получится или нет, но на тренировках я ее очень хорошо делаю.

Хотелось бы, наверное, гильотину сделать. В третьем раунде полностью перебить его в стойке, заставить устать, прижать к сетке, накинуть гильотину и задушить».

Так что это за прием?

Гильотина – удушающий прием, когда боец захватывает шею соперника между подмышкой и предплечьем, сцепляет руки в замок и давит на сонную артерию и трахею. Прием напоминает обезглавливание через гильотину, поэтому так называется.

Гильотина проводится в стойке или гарде и распространена в дзюдо, джиу-джитсу, боевом самбо. В стойке эффективности добавляет выпрямленная спина, в гарде – захват ногами.

Как это убойно работает, в 2011 году показал Джон Джонс: он дрался с Лиото Мачидой и во втором раунде в стойке использовал гильотину – Мачида рухнул без сознания.

Джон Джонс всех побеждает в UFC, но не справляется с алкоголизмом

Тренер Мендес говорил, что на тренировке Хабиба ловили на удушающий – и он почти сдался. Порье тоже поймал на гильотину, но из-за этого проиграл

Последний бой Хабиба – против Дастина Порье в сентябре-2019, когда он победил удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFCв легком весе. В третьем раунде Порье минуту продержал Хабиба в гильотине, но выдохся и проиграл на контратаке. Как оценили этот эпизод:

Порье: «Это было близко. Так близко, как только возможно. Я бы прикончил многих парней в UFC этим удушьем. И я все время делаю это в спортзале. Я должен был контролировать все его тело и бедра. И мог бы скрутить его, если бы закрыл гард.

Из-за таких простых вещей прием, которым ты можешь заставить сдаться 90 процентов бойцов, не работает на тех пяти-десяти процентах, к которым относится Хабиб».

Хабиб: «Он был очень близко с первой гильотиной. Это была очень хорошая гильотина, но я ожидал этого от него. Я смотрел все его бои и знал, что он делает гильотины.

Первый раз она была очень плотной. Я понимал, что он потерял очень много энергии и можно воспользоваться этим моментом. Это часть плана. Не все понимают, что иногда можно сдать позиции».

Тренер Хавьер Мендес: «На моих глазах проходила работа Хабиба в зале с борцом Кайлом Кратчмером. Он взял Хабиба на удушающий. Тогда я подумал: «Это финиш». Думал, что впервые увижу, как Хабиб стучит, даже за телефоном полез, чтобы заснять на видео этот момент. Раньше он мне говорил, что никогда не сдавался. И тогда он как-то вышел из положения».

Тренер по джиу-джитсу Ренер Грейси: «Порье закрыл замок в самом опасном удушающем приеме за всю карьеру Хабиба и продемонстрировал, возможно, единственную слабость Хабиба – удушение гильотиной».

Эл Яквинта: «Когда Хабиб завалился на бедро, это было частью его защиты. Изначально когда я это увидел, то подумал, что он сейчас вырубится. Гильотина была жесткой. Дастин очень сильно вложился в это».

Как Хабиб побеждал до этого?

В 10 из 28 боев Хабиб выигрывал раздельным решением судей. Еще 18 – завершал досрочно.

Пять последних побед, когда Хабиб побеждал техническими нокаутами и болевыми приемами:

Дастин Порье. После гильотины от Порье провел удушение сзади.

Конор Макгрегор. Тоже шея, но залом. Хабиб говорил, что хотел применить удушающий, но Конор опускал подбородок – тогда Хабиб давил на челюсть.

Майкл Джонсон. Болевой прием кимура, когда рука соперника попадает в захват в области предплечья, а плечо и локоть идут на излом.

Даррелл Хорчер. Сел на спину Хорчера и нанес десяток ударов по корпусу и голове – судья остановил бой.

Тиаго Таварис. Теперь избивал спереди: десяток ударов кулаками и локтями по лицу.

Все фото: zumapress / global loop press
Еще по теме
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хабиб – Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
#MMA
#UFC
#UFC 254