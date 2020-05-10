Кто такой Гэтжи – будущий соперник Хабиба (возможно). Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей

Какой Гэтжи по характеру?

У Гэтжи нет громких ссор (уровня Хабиба и Конора). Но он периодически подкалывает своих соперников. Вот несколько моментов:

• До боя с Фергюсоном звал Конора на бой: «Конор – трус в глубине души. Я знаю это, он знает это, некоторые из нас знают это. И если я буду драться с ним, то докажу это всему миру, а он этого не хочет». После того, как Конор много раз игнорил его предложение подраться, он переключился на Хабиба и Фергюсона.

• Теперь, после победы над Тони Фергсоном, проходится по Хабибу: «Я не могу дождаться этого вызова. Боя с Хабибом. Мне все равно, выиграю я или проиграю.Я собираюсь отдаться этому на все 100%. Это все, что я всегда делаю»».

Или еще: «Я хочу, чтобы Хабиб попытался меня убить. Если он не сделает это, я не буду его уважать».

• Еще иногда дерзит Уайту: «Ударю Дэйну в нос, если он заберет эту возможность (подраться с Хабибом) с моего стола. Я уравновешенный человек и уважаю босса. Но если он попытается это сделать, то начнется война».

Какие фишки есть у Гэтжи?

Есть две главные.

Первая – после победы он делает сальто (правда, после победы над Фергюсоном не сделал). Об этом мы подробно писали здесь. Если кратко: так Гэтжи прокачивает свой образ безбашенного парня. Он делает сальто с детства (делал даже в церкви), исполнял его, участвуя во всех турнирах. Привычка сохранилась до сих пор.

Вторая – каждый раз Гэтжи устраивает настоящую рубку на ринге . В профессиональной карьере Гэтжи было 22 победы. 19 из них завершились нокаутом (в UFC – все).

Гэтжи признается, что резкий стиль боя, основанный на махаче, а не на борьбе, ему нравится больше: он зрелищнее и эффективнее. «Мне нравится такой стиль. Я хочу драться с соперником, а не обниматься. Мне также нравится, когда соперник бьет меня. Борьба, болевые приемы – это хорошо, но это не то, что нужно».