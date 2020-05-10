- Джастин Гэтжи
- UFC
- MMA
- Хабиб Нурмагомедов
- Конор Макгрегор
- Тони Фергюсон
- Дэйна Уайт
Кто такой Гэтжи – будущий соперник Хабиба (возможно). Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
В главном бое UFC 249 случилась неожиданность – Тони Фергюсона побил Джастин Гэтжи. На фоне главных личностей UFC (Хабиб, Конор, Порье, Фергюсон) это неизвестный персонаж. Для него титул временного чемпиона в легком весе – пока что самое большое достижение в карьере.
Отвечаем на главные вопросы по Джастину Гэтжи.
Как Гэтжи попал в UFC?
Гэтжи – относительно новый персонаж в мире UFC. Туда он пришел лишь в 2017 году и за это время провел всего 6 боев: начал с двух поражений (от Дастина Порье и Эдди Альвареса), дальше были четыре победы подряд (Вик, Барбоза, Серроне и Фергюсон).
До UFC у Гэтжи был богатый бэкграунд – бывший чемпион WSOF в легком весе. Свою профессиональную карьеру начал в 2011-м и у него 6 лет не было поражений (до того момента, как попал в UFC). Гэтжи с самого начала говорил, что мечтал о UFC. После подписания контракта в 2017-м он сказал:
«Это случилось. Я оставляю титул чемпиона WSOF – там есть хорошие бойцы, которые поборются за звание. Теперь для меня начинается путешествие в UFC. Это совершенно другая лига: здесь сложнее, соперники здесь сильнее. Я не знаю, что меня ждет. Но я обещаю, что буду биться всегда. Спасибо Дэйне Уайт за эту возможность».
Какой Гэтжи по характеру?
У Гэтжи нет громких ссор (уровня Хабиба и Конора). Но он периодически подкалывает своих соперников. Вот несколько моментов:
• До боя с Фергюсоном звал Конора на бой: «Конор – трус в глубине души. Я знаю это, он знает это, некоторые из нас знают это. И если я буду драться с ним, то докажу это всему миру, а он этого не хочет». После того, как Конор много раз игнорил его предложение подраться, он переключился на Хабиба и Фергюсона.
• Теперь, после победы над Тони Фергсоном, проходится по Хабибу: «Я не могу дождаться этого вызова. Боя с Хабибом. Мне все равно, выиграю я или проиграю.Я собираюсь отдаться этому на все 100%. Это все, что я всегда делаю»».
Или еще: «Я хочу, чтобы Хабиб попытался меня убить. Если он не сделает это, я не буду его уважать».
• Еще иногда дерзит Уайту: «Ударю Дэйну в нос, если он заберет эту возможность (подраться с Хабибом) с моего стола. Я уравновешенный человек и уважаю босса. Но если он попытается это сделать, то начнется война».
Какие фишки есть у Гэтжи?
Есть две главные.
Первая – после победы он делает сальто (правда, после победы над Фергюсоном не сделал). Об этом мы подробно писали здесь. Если кратко: так Гэтжи прокачивает свой образ безбашенного парня. Он делает сальто с детства (делал даже в церкви), исполнял его, участвуя во всех турнирах. Привычка сохранилась до сих пор.
Вторая – каждый раз Гэтжи устраивает настоящую рубку на ринге. В профессиональной карьере Гэтжи было 22 победы. 19 из них завершились нокаутом (в UFC – все).
Гэтжи признается, что резкий стиль боя, основанный на махаче, а не на борьбе, ему нравится больше: он зрелищнее и эффективнее. «Мне нравится такой стиль. Я хочу драться с соперником, а не обниматься. Мне также нравится, когда соперник бьет меня. Борьба, болевые приемы – это хорошо, но это не то, что нужно».
Статистика по ударам Гэтжи:
- В минуту делает примерно 8,57 удара. Самый высокий показатель в UFC.
- Единственный боец в UFC, который в каждом из своих первых трех боев наносил 100 и более ударов.
- 55% ударов Гэтжи прилетает соперникам в голову, 35% – в ноги, 10% – в корпус. Хорошее объяснение, почему 85% всех побед Гэтжи были после нокаутов
Так, а что там про бой с Хабибом? Будет? Если да, то когда?
Похоже, что следующим соперником Гэтжи будет именно Нурмагомедов. До UFC 249 все ждали махача Тони Фергюсона и Хабиба. Но на турнире Гэтжи и Фергюсон разыграли возможность драться с Хабибом – об этом говорил Дэйна Уайт.
На UFC 249 победил Гэтжи (до этого поединок Фергюсона и Хабиба срывался пять раз, из-за этого – шесть). Публично Уайт еще не говорил, что Гэтжи встретится с Хабибом, но Гэтжи уже готов:
«Я не могу дождаться боя с Хабибом. Мне все равно, выиграю я или проиграю. Я собираюсь отдаться этому на все 100%. Это все, что я всегда делаю».
Что еще нужно знать о Гэтжи?
1. У него были проблемы со зрением. В какой-то момент он даже делал операцию на глаза, потому что ничего не видел. Дэн Харди говорил: «В какой-то момент ему нужно было схватить соперника, потому что он не видел его – так он хоть знал, когда можно было бить».
2. Гэтжи с 4 лет в единоборствах. «Больше всего мне нравился бокс. Когда я понял, что можно драться ногами, я добавил и их. Потом тренер сказал, что нужно подключать борьбу, и это мне не понравилось. Я был не самым крупным мальчиком, поэтому сверстники валили меня. Если смогли добраться».
3. После завершения карьеры он мечтает о жизни вне смешанных единоборств. «Сейчас это главное в моей жизни. Но я не всегда буду драться. Думаю, после карьеры я отойду от ММА. Хочется помогать людям, которые нуждаются в помощи».