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Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гэтжи, потому что готовился к другому стилю
Победная серия Тони Фергюсона длилась 12 боев и началась аж в 2012-м. За восемь лет Фергюсон выносил Кастильо и Барбозу, разбирался с Серроне и Петтисом и целых пять раз терпел срыв боя с Хабибом. Поединок планировали и на UFC 249, но его сорвала пандемия коронавируса. Из-за нее Хабиб остался в России.
Тогда Фергюсону достался Гэтжи – крайне неудобный соперник, который почти пять раундов возил его в октагоне.
Визуально казалось, что Фергюсону не хватило выносливости. За два раунда не было реально серьезных моментов. Но после второго раунда Фергюсон уже был с кровотечением. А Гэтжи казался бодрее и быстрее.
Но главная причина поражения Фергюсона – он готовился к одному сопернику, получил другого и не успел перестроиться. Хабиб ведет себя аккуратнее: из последних 10 боев только два заканчивались техническими нокаутами.
Гэтжи резче: последние девять побед были нокаутами или техническими нокаутами после жестких серий. Гэтжи был неудобным соперником – это признал даже Фергюсон: «Мы готовились к Хабибу, а он не является ударником. Дерьмо случается. Что тут можно поделать?».
Теперь соперником Хабиба будет Гэтжи (Дэйна Уайт еще перед турниром анонсировал, что на Хабиба выйдет победитель боя). Сам Гэтжи тоже ждет именно Хабиба: «Очень рад получить такого соперника». Хабиб (который, наверное, тоже понимает, с кем будет драться в следующий раз) итог этого боя прокомментировал так: «Без комментариев».