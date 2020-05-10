Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гэтжи, потому что готовился к другому стилю

Победная серия Тони Фергюсона длилась 12 боев и началась аж в 2012-м. За восемь лет Фергюсон выносил Кастильо и Барбозу, разбирался с Серроне и Петтисом и целых пять раз терпел срыв боя с Хабибом. Поединок планировали и на UFC 249, но его сорвала пандемия коронавируса. Из-за нее Хабиб остался в России.

Тогда Фергюсону достался Гэтжи – крайне неудобный соперник, который почти пять раундов возил его в октагоне.

Визуально казалось, что Фергюсону не хватило выносливости. За два раунда не было реально серьезных моментов. Но после второго раунда Фергюсон уже был с кровотечением. А Гэтжи казался бодрее и быстрее.

Но главная причина поражения Фергюсона – он готовился к одному сопернику, получил другого и не успел перестроиться. Хабиб ведет себя аккуратнее: из последних 10 боев только два заканчивались техническими нокаутами.