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Гэтжи выбросил пояс и сказал, что его интересует только бой с чемпионом из России. Хабиб отреагировал
Джастин Гэтжи досрочно выиграл у Тони Фергюсона. Бой остановили, когда Фергюсон уже совсем не сопротивлялся и постоянно пропускал удары. В карьере Гэтжи победа над Фергюсоном – главный успех, но очень выматывающий (не исполнил привычное сальто). Интервью после боя оказалось еще интереснее. Там Гэтжи сразу отбросил временный чемпионский пояс и рассказал о планах.
«Хабиб – лучший в мире. Я работаю с четырех лет над подобными боями. Я рад представлять США против человека из Дагестана и лучшего российского бойца. У него серия 28-0, сейчас я не хочу других испытаний. Я хочу драться с ним. Мне плохо из-за ощущений Фергюсона. Если бы на его месте был я, то сейчас бы очень злился. Я пришел сюда, чтобы умереть – об этом и сказал своей команде. С таким менталитетом сюда надо заходить», – объяснил Гэтжи.
Бой Хабиба и Фергюсона срывался пять раз. Гэтжи встал на место Хабиба и победил Тони, а теперь в очередной раз заявил о желании подраться за реальный чемпионский титул. Дэйна Уайт обещал эту возможность еще в момент, когда анонсировал афишу Гэтжи – Фергюсон. Других вариантов следующего соперника для Хабиба у UFC не остается. Сам Хабиб следил за всеми боями вчера и сразу отреагировал на итог главного поединка в твиттере.
Временный чемпионский пояс Гэтжи выносил его тренер.
Есть и первый прогноз на возможный поединок Хабиба и Гэтжи (автор – телеведущий Скип Бэйлесс): «Если Гэтжи сможет остаться на ногах против Хабиба, он сделает удар. Но никто не стоит на ногах против Хабиба».
И сожаление по поводу Фергюсона – его серия насчитывала 12 побед подряд за восемь лет: «Здесь вы должны посочувствовать Тони Фергюсону. Феноменальная победная серия останавливается без дальнейших шансов сразиться с королем дивизиона. Это после пяти попыток организации этого боя. Удивительная история».
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