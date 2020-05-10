Гэтжи выбросил пояс и сказал, что его интересует только бой с чемпионом из России. Хабиб отреагировал

Джастин Гэтжи досрочно выиграл у Тони Фергюсона. Бой остановили, когда Фергюсон уже совсем не сопротивлялся и постоянно пропускал удары. В карьере Гэтжи победа над Фергюсоном – главный успех, но очень выматывающий (не исполнил привычное сальто). Интервью после боя оказалось еще интереснее. Там Гэтжи сразу отбросил временный чемпионский пояс и рассказал о планах.

«Хабиб – лучший в мире. Я работаю с четырех лет над подобными боями. Я рад представлять США против человека из Дагестана и лучшего российского бойца. У него серия 28-0, сейчас я не хочу других испытаний. Я хочу драться с ним. Мне плохо из-за ощущений Фергюсона. Если бы на его месте был я, то сейчас бы очень злился. Я пришел сюда, чтобы умереть – об этом и сказал своей команде. С таким менталитетом сюда надо заходить», – объяснил Гэтжи.

Бой Хабиба и Фергюсона срывался пять раз. Гэтжи встал на место Хабиба и победил Тони, а теперь в очередной раз заявил о желании подраться за реальный чемпионский титул. Дэйна Уайт обещал эту возможность еще в момент, когда анонсировал афишу Гэтжи – Фергюсон. Других вариантов следующего соперника для Хабиба у UFC не остается. Сам Хабиб следил за всеми боями вчера и сразу отреагировал на итог главного поединка в твиттере.