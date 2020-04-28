Гэтжи узнают из-за победного сальто. Так он терял лицензию, бесил тренера и прокачивал образ
UPD: Гэтжи победил Фергюсона и стал главным претендентом на бой с Хабибом. По ссылке – текст об этом.
Характеристики Джастина Гэтжи сводятся к двум вещам: нокаутирующему стилю и добивающему празднованию. Вот к такому:
Сальто – главная фишка по всей карьере Гэтжи. «Я делаю это всю свою жизнь, парень. Моя мама так злилась на меня, потому что я исполнял это буквально всегда и везде. Однажды я сделал это на распродаже в церкви. Во время прыжка что-то пошло не так, и я приземлился прямо на голову. Излишне говорить, что они не были от этого счастливы», – рассказывал Гэтжи еще четыре года назад. Его никогда не смущали возможные травмы и моральные последствия для окружающих.
До прихода в UFC Джастин Гэтжи стал чемпионом WSOF в легком весе. Одним из его лучших боев стал поединок с Брайаном Фостером в марте 2016-го. Гэтжи вырубил Фостера уже в первом раунде, а потом залез на канаты и снова сделал сальто. Комиссия по боксу штата Колорадо перед поединком предупреждала Гэтжи о запрете на его привычный трюк, но он не послушал. После этого для Гэтжи даже временно приостановили лицензию на бои в этом штате.
Фанаты в твиттере тогда больше реагировали как раз на сальто с клетки. Одного из них смутило неудачное приземление, когда Гэтжи чуть не подвернул обе ноги. Стиль Гэтжи – постоянные нокауты (18 из 21 победы), но даже в UFC его воспринимали через сальто. «Боже мой! Что это за поединок. Что это за возвращение. Какое мощное сальто с клетки, чтобы это отпраздновать. Джастин Гэтжи, кланяюсь», – писал в твиттере Саймон Хэд, когда Гэтжи выиграл у Майкла Джонсона.
Победа над Джонсоном стала для Гэтжи 18-й подряд в профессиональной карьере в MMA. 7 июля 2017 года – определяющая дата в его восприятии и классе. Тогда все узнали о реальной силе Гэтжи на фоне серьезного бойца: ветеран Джонсон до этого побеждал Порье и Фергюсона. Тогда же фанаты UFC восхитились безбашенностью Гэтжи во всех смыслах – особенно тем, как он бегает и летает после окончания боя:
Сейчас даже удивительно, что Джастин Гэтжи пришел в UFC только в 2017-м: бой с Джонсоном стал для него дебютным в промоушене. Сразу за этим были два поражения от Эдди Альвареса и Дастина Порье (там уже никаких сальто). Именно после Гэтжи впервые признал, что вел себя слишком расслаблено. Потом исправился в бою с Джеймсом Виком – там тоже прыгал, исполнял сальто и бесконечно радовался. Даже чуть не травмировался, когда перелезал через канаты.
В каждом турнире UFC предусмотрены бонусы за зрелищность. За шесть боев в UFC Гэтжи семь раз доставались денежные награды: четыре поединка с его участием стали лучшими боями вечера, еще трижды Гэтжи скидывали деньги за лучшее выступление. Обычно все это дают не за красивые празднования, но прыжки Гэтжи точно влияют на общее впечатление. Не зря зрелищность Гэтжи отмечал в твиттере даже Эдди Альварес.
Джастин Гэтжи уже вошел в число главных бойцов UFC, хотя с основными топами так и не пересекся. Сам Гэтжи мечтает о поединке с Хабибом, слетел с запланированного боя с Конором и пока только планирует 9 мая выйти против Фергюсона (переносили с 18 апреля). До этих имен он дошел через бои с Барбозой и Серроне. Оба поединка – это еще и очередные радости. Сальто на фоне победы над Барбозой не впечатлило тренера Гэтжи – тот смотрел на все без эмоций.
Через сальто Джастин Гэтжи продвигает собственный образ. Чем ближе к новому бою, тем больше постов с празднованиями появляется в его инстаграме. По мотивам сальто Гэтжи появился даже специальный рисунок, который он репостнул себе в соцсети. Но был и отход от привычной реальности. Когда Гэтжи победил Серроне, то придумал новый итог: прыгать уже не стал, но по-королевски сел на канаты и вытянул ноги.
Для Гэтжи сальто стало определенным ритуалом – почти всегда все идет по одному сценарию. У других бойцов в MMA с этим бывают проблемы. В одном из боев Дрю Чатман победил Ирвина Айалу, добил его уже в бессознательном состоянии, а потом исполнил сальто прямо с его спины. Победу в итоге присудили Айале, потому что Чатман нарушил правила. Тот еще долго извинялся и говорил, что поступил неправильно. Хотя в любительских боях исполнял похожие сальто.
Мишель Перейра из UFC постоянно танцует и бегает за соперниками прямо во время боя. Один раз вмешался даже судья. Соперник Перейры упал и выставил ноги, а тот придумал лучшее решение – залететь на него с помощью сальто. В инстаграме у Перейры много похожих историй и видео. В его случае сальто и танцы стали частью образа даже в самих поединков, но бесконечно побеждать это совсем не помогает (у Перейры 12 поражений в карьере).