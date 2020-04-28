Гэтжи узнают из-за победного сальто. Так он терял лицензию, бесил тренера и прокачивал образ

Сальто – главная фишка по всей карьере Гэтжи. «Я делаю это всю свою жизнь, парень. Моя мама так злилась на меня, потому что я исполнял это буквально всегда и везде. Однажды я сделал это на распродаже в церкви. Во время прыжка что-то пошло не так, и я приземлился прямо на голову. Излишне говорить, что они не были от этого счастливы», – рассказывал Гэтжи еще четыре года назад. Его никогда не смущали возможные травмы и моральные последствия для окружающих.

До прихода в UFC Джастин Гэтжи стал чемпионом WSOF в легком весе. Одним из его лучших боев стал поединок с Брайаном Фостером в марте 2016-го. Гэтжи вырубил Фостера уже в первом раунде, а потом залез на канаты и снова сделал сальто. Комиссия по боксу штата Колорадо перед поединком предупреждала Гэтжи о запрете на его привычный трюк, но он не послушал. После этого для Гэтжи даже временно приостановили лицензию на бои в этом штате.