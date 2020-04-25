Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба
Тони Фергюсон все равно согнал вес, хотя UFC 249 перенесли с 18 апреля
На фоне всех бойцов мощно выглядит Тони Фергюсон, который вообще не прекращал подготовку. Сначала Фергюсон готовился к бою с Хабибом, потом его соперником стал Джастин Гэтжи. Когда турнир официально передвинули с 18 апреля, Фергюсон продолжил сгонку веса и объяснил, что сделал это ради команды. Гэтжи тоже усиленно готовится к бою и постит в инстаграме фото с американским флагом.
Круза не было в UFC больше трех лет, а теперь он сразу выйдет на Сехудо
Изначально планировали поединок Генри Сехудо и Жозе Альдо. Альдо снялся (почти как Хабиб) – ему сразу нашли замену. Бывший чемпион UFC Доминик Круз в последний раз мелькал в промоушене аж в декабре 2016-го, когда проиграл Коди Гарбрандту. Именно его позвали на замену Альдо в бою с Сехудо. Ситуация чем-то напоминает бой Фергюсона и Хабиба: для Сехудо рисуют прогрессивный вариант, что он быстро победит Круза и через восемь недель выйдет на поединок с Альдо.
Олейник подерется с бывшим чемпионом, которого дисквалифицировали из-за допинга
На UFC 249 заявлен поединок российского тяжеловеса Алексея Олейника и бразильца Фабрисио Вердума. Вердум пропустил два года по дисквалификации за употребление стероидов. В последний раз он дрался на UFC 127, где проиграл Александру Волкову. Вердум сам бросил вызов Олейнику, а тот ко всему относится серьезно. Олейник включил Вердума в золотую касту лучших бойцов UFC. Вердуму 42 года – и он пишет, что стареет. Доказательство скрыто в приколе:
Хабиба не привлекли из-за Рамадана, Нуньес просто отказалась
Личные правила Хабиба: он никогда не дерется в Рамадан. «Пусть этот месяц принесет нам милость Аллаха и простит нам всем наши грехи. В этот месяц мы должны улучшиться во всех смыслах этого слова», – пишет Хабиб в инстаграме. Дэйна Уайт рассказал, что возвращение Хабиба ожидается в сентябре-октябре. Сам он еще до всех переносов допускал возможность подраться в августе.
Аманда Нуньес выступила еще за четыре дня до официального объявления о подтверждении турнира: «Если честно, я не дерусь 9 мая. Я по-прежнему собираюсь и дальше проводить бои, но не знаю точные даты. Не думаю, что такое время подходит для поединков. Ожидаю спад пандемии коронавируса, чтобы провести нормальный тренировочный лагерь. Может, в июне, но точно не в мае».
Сразу за UFC 249 будут новые турниры
Дэйна Уайт продолжает борьбу за турниры UFC. Помогает дружба с Трампом (тот тоже голосует за скорейшее возвращение спорта). В Джексонвилле состоятся еще два турнира – пока они планируются на 13 и 16 мая. Дальше что-то намечают на 23 мая, но уже без официального объявления места. С июня бойцы переедут на «Бойцовский остров». Имена участников известны только по UFC 249, но Уайт обещает дальнейшие объявления.