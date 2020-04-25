Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба

Тони Фергюсон все равно согнал вес, хотя UFC 249 перенесли с 18 апреля

На фоне всех бойцов мощно выглядит Тони Фергюсон, который вообще не прекращал подготовку. Сначала Фергюсон готовился к бою с Хабибом, потом его соперником стал Джастин Гэтжи. Когда турнир официально передвинули с 18 апреля, Фергюсон продолжил сгонку веса и объяснил, что сделал это ради команды. Гэтжи тоже усиленно готовится к бою и постит в инстаграме фото с американским флагом.

Круза не было в UFC больше трех лет, а теперь он сразу выйдет на Сехудо

Изначально планировали поединок Генри Сехудо и Жозе Альдо. Альдо снялся (почти как Хабиб) – ему сразу нашли замену. Бывший чемпион UFC Доминик Круз в последний раз мелькал в промоушене аж в декабре 2016-го, когда проиграл Коди Гарбрандту. Именно его позвали на замену Альдо в бою с Сехудо. Ситуация чем-то напоминает бой Фергюсона и Хабиба: для Сехудо рисуют прогрессивный вариант, что он быстро победит Круза и через восемь недель выйдет на поединок с Альдо.

Олейник подерется с бывшим чемпионом, которого дисквалифицировали из-за допинга

На UFC 249 заявлен поединок российского тяжеловеса Алексея Олейника и бразильца Фабрисио Вердума. Вердум пропустил два года по дисквалификации за употребление стероидов. В последний раз он дрался на UFC 127, где проиграл Александру Волкову. Вердум сам бросил вызов Олейнику, а тот ко всему относится серьезно. Олейник включил Вердума в золотую касту лучших бойцов UFC. Вердуму 42 года – и он пишет, что стареет. Доказательство скрыто в приколе: