Дэйна Уайт давно дружит с Трампом – тот помог с раскруткой UFC и звонит обсуждать бои

Понятно, что Уайт агитирует голосовать за Трампа, как своего друга, но, справедливости ради, на политические темы он высказывается редко, поэтому его позиция не выглядит навязчивой. И вообще, поддерживает он Трампа не во всем:

«Я верю в меньшие налоги, и поэтому я не согласен со всей его политикой, и я определенно не согласен со всеми его твитами и вещами, которые он говорит. Есть много людей, с которыми я дружу, и я не согласен со всем, во что они верят, и со всем, что они говорят. Это было бы не идеально – это черное и белое».

Но отношения очень близкие:

«Даже сейчас, если у меня бой в субботу, к понедельнику мне позвонят и скажут: «Мистер Уайт, это Белый дом, можете ли принять звонок от президента? Он захочет говорить обо всем, что произошло в субботу. И мы без перерыва говорим о боях».

По информации Harcord, Уайт вошел в группу советников президента по экономическим вопросам. Журналист Бретт Окамото из ESPN это подтвердил.