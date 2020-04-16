Дэйна Уайт давно дружит с Трампом – тот помог с раскруткой UFC и звонит обсуждать бои
Когда Дональд Трамп стал президентом США – это посчитали хорошим знаком для развития единоборств и ММА. В 1980-х он владел отелями и казино в Нью-Джерси, там же организовывал бои среди боксеров для привлечения интереса, подружился со звездами и всячески поддерживал интерес к этому виду спорта.
С точки зрения бизнеса это было правильным решением, особенно когда проходили бои с участием Майка Тайсона – с ним Трамп был в очень хороших отношениях, а интерес был колоссальным, что приносило миллионы долларов, как за трансляции, так и за посещение казино.
В начале 2000-х бои UFC были интересны узкому кругу фанатов, но помог Трамп. Владельцами были братья Фертитта и Дэйна Уайт, а несколько турниров прошли в казино-отеле Трампа – «Тадж Махал». Уайт позже говорил, что именно Трамп первым рассмотрел потенциал UFC. И вспоминал первую встречу: «Он протянул руку и сказал: «Приходите, будет отлично». И он не только пригласил, но и появился на первом же бою и остался до конца. Смотрел все бои и стал большим фанатом».
Трамп серьезно вложился в раскрутку UFC. Спустя 15 лет промоушен был продан за четыре миллиарда долларов. Трамп даже вложился в свой промоушен – Affliction Entertainment, но он просуществовал не больше года. Участвовали известные бойцы вроде Сильвии, Риззо, Собрала, главной звездой был Федор Емельяненко.
Летом 2009-го соперника Емельяненко Джоша Барнетта поймали на допинге, бой не состоялся, лига в итоге и закрылась – слишком уж велики были траты.
UFC в то время развивался, а Уайт и Трамп уже были знакомы с начала 2000-х, с тех пор они дружат. «Я знаю этого человека уже 20 лет. Этот парень такой верный и такой хороший друг. Я видел его сегодня и первое, что он сказал мне, был вопрос: «Как твоя семья? Как твоя семья?», – сказал в феврале Уайт на митинге в Колорадо.
Секретом их дружеские отношения уже давно ни для кого не были. Уайт перед встречей Мэйвезера против Макгрегора в 2017-м рассказал, почему Трамп не попадет на бой, хотя и очень хочет: «Как раз звонил мне вчера. Хочет ли он прийти на этот бой? 100%. Но чувствует, что испортит вечер, если появится – Секретная Служба должна будет проверить место проведения поединка, им придется перекрывать улицы и создавать сумасшедшие пробки».
Во время пандемии коронавируса с Трампом общались представители спортивных лиг, Уайт представлял UFC, советуясь о проведении турнира UFC 249. Впоследствии соревнование отменили.
Понятно, что Уайт агитирует голосовать за Трампа, как своего друга, но, справедливости ради, на политические темы он высказывается редко, поэтому его позиция не выглядит навязчивой. И вообще, поддерживает он Трампа не во всем:
«Я верю в меньшие налоги, и поэтому я не согласен со всей его политикой, и я определенно не согласен со всеми его твитами и вещами, которые он говорит. Есть много людей, с которыми я дружу, и я не согласен со всем, во что они верят, и со всем, что они говорят. Это было бы не идеально – это черное и белое».
Но отношения очень близкие:
«Даже сейчас, если у меня бой в субботу, к понедельнику мне позвонят и скажут: «Мистер Уайт, это Белый дом, можете ли принять звонок от президента? Он захочет говорить обо всем, что произошло в субботу. И мы без перерыва говорим о боях».
По информации Harcord, Уайт вошел в группу советников президента по экономическим вопросам. Журналист Бретт Окамото из ESPN это подтвердил.
Влияет ли все это на отношение к самому Уайту, учитывая, что у Трампа много противников? Президента UFC это не волнует:
«Мне все равно. Если я тебе не нравлюсь из-за дружбы с этим парнем, значит, это твоя проблема, а не моя».