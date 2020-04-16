Дэйна Уайт
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#Дэйна Уайт #UFC #Дональд Трамп

Дэйна Уайт давно дружит с Трампом – тот помог с раскруткой UFC и звонит обсуждать бои

16 апреля, 17:35

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Когда Дональд Трамп стал президентом США – это посчитали хорошим знаком для развития единоборств и ММА. В 1980-х он владел отелями и казино в Нью-Джерси, там же организовывал бои среди боксеров для привлечения интереса, подружился со звездами и всячески поддерживал интерес к этому виду спорта.

С точки зрения бизнеса это было правильным решением, особенно когда проходили бои с участием Майка Тайсона – с ним Трамп был в очень хороших отношениях, а интерес был колоссальным, что приносило миллионы долларов, как за трансляции, так и за посещение казино.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В начале 2000-х бои UFC были интересны узкому кругу фанатов, но помог Трамп. Владельцами были братья Фертитта и Дэйна Уайт, а несколько турниров прошли в казино-отеле Трампа – «Тадж Махал». Уайт позже говорил, что именно Трамп первым рассмотрел потенциал UFC. И вспоминал первую встречу: «Он протянул руку и сказал: «Приходите, будет отлично». И он не только пригласил, но и появился на первом же бою и остался до конца. Смотрел все бои и стал большим фанатом».

Трамп серьезно вложился в раскрутку UFC. Спустя 15 лет промоушен был продан за четыре миллиарда долларов. Трамп даже вложился в свой промоушен – Affliction Entertainment, но он просуществовал не больше года. Участвовали известные бойцы вроде Сильвии, Риззо, Собрала, главной звездой был Федор Емельяненко.

Летом 2009-го соперника Емельяненко Джоша Барнетта поймали на допинге, бой не состоялся, лига в итоге и закрылась – слишком уж велики были траты.

Dmitry Golubovich / Global Look Press

UFC в то время развивался, а Уайт и Трамп уже были знакомы с начала 2000-х, с тех пор они дружат. «Я знаю этого человека уже 20 лет. Этот парень такой верный и такой хороший друг. Я видел его сегодня и первое, что он сказал мне, был вопрос: «Как твоя семья? Как твоя семья?», – сказал в феврале Уайт на митинге в Колорадо.

Секретом их дружеские отношения уже давно ни для кого не были. Уайт перед встречей Мэйвезера против Макгрегора в 2017-м рассказал, почему Трамп не попадет на бой, хотя и очень хочет: «Как раз звонил мне вчера. Хочет ли он прийти на этот бой? 100%. Но чувствует, что испортит вечер, если появится – Секретная Служба должна будет проверить место проведения поединка, им придется перекрывать улицы и создавать сумасшедшие пробки».

Во время пандемии коронавируса с Трампом общались представители спортивных лиг, Уайт представлял UFC, советуясь о проведении турнира UFC 249. Впоследствии соревнование отменили.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Понятно, что Уайт агитирует голосовать за Трампа, как своего друга, но, справедливости ради, на политические темы он высказывается редко, поэтому его позиция не выглядит навязчивой. И вообще, поддерживает он Трампа не во всем:

«Я верю в меньшие налоги, и поэтому я не согласен со всей его политикой, и я определенно не согласен со всеми его твитами и вещами, которые он говорит. Есть много людей, с которыми я дружу, и я не согласен со всем, во что они верят, и со всем, что они говорят. Это было бы не идеально – это черное и белое».

Но отношения очень близкие:

«Даже сейчас, если у меня бой в субботу, к понедельнику мне позвонят и скажут: «Мистер Уайт, это Белый дом, можете ли принять звонок от президента? Он захочет говорить обо всем, что произошло в субботу. И мы без перерыва говорим о боях».

По информации Harcord, Уайт вошел в группу советников президента по экономическим вопросам. Журналист Бретт Окамото из ESPN это подтвердил.

Влияет ли все это на отношение к самому Уайту, учитывая, что у Трампа много противников? Президента UFC это не волнует:

«Мне все равно. Если я тебе не нравлюсь из-за дружбы с этим парнем, значит, это твоя проблема, а не моя».

Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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