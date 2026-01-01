Алексей Олейник

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Олейник проиграл бой нокаутом на турнире UFC
#Алексей Олейник
MMA
Льюис установил рекорд по нокаутам в тяжелом весе UFC, когда победил Олейника
#Деррик Льюис
MMA
Олейник – третий боец в истории, победивший пять раз после 40-летия
#Алексей Олейник
MMA
Олейник победил Вердума на UFC 249
#Алексей Олейник
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Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте
#UFC
Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба
#UFC
Дерется в 42 года, владеет особым удушающим приемом, не ездит в родную Украину из-за поддержки Путина – все это наш тяжеловес в UFC
#Алексей Олейник
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