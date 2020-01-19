Дерется в 42 года, владеет особым удушающим приемом, не ездит в родную Украину из-за поддержки Путина – все это наш тяжеловес в UFC

Та победа стала 10-й, когда Олейник применил «удушение Иезекииля». Олейник дважды дрался с Джеффом Монсоном, но провести прием на нем не удалось: «Я проверял его, попробовал и понял, что этот удушающий не идет. У Монсона такое строение шеи и трапеции, что сделать Иезекииль очень тяжело».

Заменил Емельяненко за 12 дней до боя. За неделю сломал два ребра. Но все равно выиграл

Ноябрь-2013. Турнир «Легенда 2: Вторжение» собрал звезд MMA, а вечер планировалось закрыть боем Мирко Филипович – Александр Емельяненко. Емельяненко сняли с турнира, потому что за драку в кафе против него завели уголовное дело. За 12 дней до боя организаторы турнира вышли на Олейника и предложили подраться с Филиповичем. Олейник согласился, хотя не был полностью готов: «Все объективные причины были против меня. Я только-только подрался, сломал ребро, очень сильно простудился за 10 дней до боя, не спал три ночи».

За неделю до этого боя Олейник сломал два ребра во время спарринга против Алистара Оверима: «Он сказал: «Ой, я не подумал, что тебе драться через 10 дней». Врачи не рекомендовали ему выходить в октагон и рисковать здоровьем. Жена Татьяна вспоминала: «В UFC Алексея бы просто сняли с боя, если бы кто-то узнал о состоянии. Хотя это такая штука, что никто не узнает, если ты не жалуешься, что ребро колет. Правда, ему ставили блокаду, чтобы не чувствовал острой боли. Чувак просто анальгетик вколол в раздевалке».

Олейник вышел – выиграл бой в первом раунде удушающим приемом.

Олейник – украинец. На первый бой в UFC вышел в футболке с Путиным

Олейник родился в Харькове. В 2012 году он начал оформлять российское гражданство, а через два года стал гражданином России. «Я 12 лет живу в России, у меня жена россиянка, дети родились здесь, а я считался иноземцем. Кредит на машину взять нельзя, с детским садом были проблемы и много других неприятностей».

В декабре-2015 Украина закрыла ему въезд в страну, но он несколько раз возвращался в Харьков. «Это абсурд! Я родился в Украине и прожил в ней 30 лет, и как-то это время мной гордились. А потом в течение полугода-года какие-то деятели, не имеющие отношения к культуре, но появившиеся в Министерстве культуры, лишили человека возможности попасть в страну», – отреагировал Олейник.