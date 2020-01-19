Дерется в 42 года, владеет особым удушающим приемом, не ездит в родную Украину из-за поддержки Путина – все это наш тяжеловес в UFC
Алексею Олейнику – 42, но он все еще дерется. В 36 лет он подписал контракт с UFC (действующий договор предусматривает еще четыре боя) и к тому моменту насобирал больше 60 боев в MMA. В день боя Конора и Серроне Олейник победил Мориса Грина.
«Олейник – неудобный и непонятный боец практически для всех. Его воспринимают как ветерана, который делает какие-то странные приемы и побеждает», – говорит жена Татьяна. Его карьера – турнирные горки, шоу и жуткие травмы.
У Олейника есть особый прием – «удушение Иезекииля»
И он первый в UFC, кто выиграл таким приемом [когда одна рука заводится за голову соперника, а вторая – давит спереди на шею]. В 2017 году Олейник дрался с Виктором Пешту и задушил его за три минуты: «Я подержал его так секунд 20 и завершил прием. Раньше это был вообще мой любимый способ завершать бои. Лет 10-12 назад я всех соперников душил с его помощью. Так было года 3-4, а потом мои соперники изучили этот прием и научились защищаться».
Та победа стала 10-й, когда Олейник применил «удушение Иезекииля». Олейник дважды дрался с Джеффом Монсоном, но провести прием на нем не удалось: «Я проверял его, попробовал и понял, что этот удушающий не идет. У Монсона такое строение шеи и трапеции, что сделать Иезекииль очень тяжело».
Заменил Емельяненко за 12 дней до боя. За неделю сломал два ребра. Но все равно выиграл
Ноябрь-2013. Турнир «Легенда 2: Вторжение» собрал звезд MMA, а вечер планировалось закрыть боем Мирко Филипович – Александр Емельяненко. Емельяненко сняли с турнира, потому что за драку в кафе против него завели уголовное дело. За 12 дней до боя организаторы турнира вышли на Олейника и предложили подраться с Филиповичем. Олейник согласился, хотя не был полностью готов: «Все объективные причины были против меня. Я только-только подрался, сломал ребро, очень сильно простудился за 10 дней до боя, не спал три ночи».
За неделю до этого боя Олейник сломал два ребра во время спарринга против Алистара Оверима: «Он сказал: «Ой, я не подумал, что тебе драться через 10 дней». Врачи не рекомендовали ему выходить в октагон и рисковать здоровьем. Жена Татьяна вспоминала: «В UFC Алексея бы просто сняли с боя, если бы кто-то узнал о состоянии. Хотя это такая штука, что никто не узнает, если ты не жалуешься, что ребро колет. Правда, ему ставили блокаду, чтобы не чувствовал острой боли. Чувак просто анальгетик вколол в раздевалке».
Олейник вышел – выиграл бой в первом раунде удушающим приемом.
Олейник – украинец. На первый бой в UFC вышел в футболке с Путиным
Олейник родился в Харькове. В 2012 году он начал оформлять российское гражданство, а через два года стал гражданином России. «Я 12 лет живу в России, у меня жена россиянка, дети родились здесь, а я считался иноземцем. Кредит на машину взять нельзя, с детским садом были проблемы и много других неприятностей».
В декабре-2015 Украина закрыла ему въезд в страну, но он несколько раз возвращался в Харьков. «Это абсурд! Я родился в Украине и прожил в ней 30 лет, и как-то это время мной гордились. А потом в течение полугода-года какие-то деятели, не имеющие отношения к культуре, но появившиеся в Министерстве культуры, лишили человека возможности попасть в страну», – отреагировал Олейник.
На первый бой в UFC Олейник вышел в футболке с Владимиром Путиным. Вот объяснение: «В то время на Украине опять произошла какая-то акция, по-моему, войска обстреляли очередной город, погибли люди. Поэтому я и решил показать, что поддерживаю президента, который не хочет войны между нашими странами.
Для меня же и Россия – дом, и Украина – дом, я их не разделяю. А те, кто их разделяет и говорит: «Давайте убивать», – я их не понимаю. Почему я должен с братом воевать? Я просто показал свою гражданскую позицию. Путин поддерживает мир, он выступает за то, чтобы это все прекратилось, чтобы люди перестали убивать друг друга и решали все мирными путями».
Двойной перелом ноги и нокаут за 12 секунд
Летом 2019 года Олейник дрался с Уолтом Харрисом и проиграл бой за 12 секунд – это третий самый быстрый нокаут в тяжелом дивизионе в истории UFC. В раздевалку его уводили под руки: Олейник получил двойной перелом ноги. Врачи подозревали у него разрыв крестообразных связок, но обошлось.
После боя Харрис добивал: «Россия ассоциируется с медведем, так что моей целью сегодня было убить медведя голыми руками». Это четвертое и пока последнее поражение Олейника в UFC.
Секундант Олейника – жена
Татьяна Олейник сопровождала мужа даже когда находилась на седьмом месяце беременности и ездила с мужем в Грозный. «Кубок Кадырова, пятитысячный зал, все мужчины. Сидит Рамзан Ахматович. И выходит Татьяна – такая блондинка с полотенцем. Все удивились, у них это не принято. Но мы тоже их уважали, она оделась как положено», – рассказывал Олейник.
Татьяна – КМС по дзюдо. Он посвящает жене победы (например, победу в бою против Трэвиса Брауна в 2017 году) и ценит ее вклад в свое развитие: та составляет мужу график, ведет переговоры, расписывает тренировки и отвечает за питание. Олейник отмечал: «Многие этого не знают и не могут понять, как так. Считают, что девочка должна заниматься своими делами. Но моя девочка очень хорошо разбирается в ММА. Долгие годы она мой представитель: тренер, менеджер, диетолог, секундант».