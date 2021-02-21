Олейник проиграл бой нокаутом на турнире UFC

Американец Крис Докос победил бойца из России Алексея Олейника. Их бой проходил на турнире UFC Fight Night 185.

Все закончилось техническим нокаутом уже в первом раунде. За нокаут в этом бою Докос получил денежный бонус от UFC. Он заработал дополнительные 50 тысяч долларов.

Алексею Олейнику 43 года. Это его второе поражение подряд на турнирах UFC.

Докос имеет карьерную статистику в MMA из восьми побед и трех поражений. В UFC он выиграл все три боя.