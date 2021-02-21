Алексей Олейник
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Крис Докос
Олейник проиграл бой нокаутом на турнире UFC
3 часа назад
Американец Крис Докос победил бойца из России Алексея Олейника. Их бой проходил на турнире UFC Fight Night 185.
Все закончилось техническим нокаутом уже в первом раунде. За нокаут в этом бою Докос получил денежный бонус от UFC. Он заработал дополнительные 50 тысяч долларов.
Алексею Олейнику 43 года. Это его второе поражение подряд на турнирах UFC.
Докос имеет карьерную статистику в MMA из восьми побед и трех поражений. В UFC он выиграл все три боя.
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