Алексей Олейник

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MMA
Олейник проиграл бой нокаутом на турнире UFC
#Алексей Олейник
MMA
Льюис установил рекорд по нокаутам в тяжелом весе UFC, когда победил Олейника
#Деррик Льюис
MMA
Олейник – третий боец в истории, победивший пять раз после 40-летия
#Алексей Олейник
MMA
Олейник победил Вердума на UFC 249
#Алексей Олейник