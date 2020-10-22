Жизненное интервью Хабиба. Каким отцом стремится быть, зачем хочет вертолет, что спрашивал у Роналду
Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC 254 дал большое интервью в Кировауле. Ютуб-канал UFC Russia показал его за два дня до боя с Джастином Гейджи.
В этом интервью – ни слова о Гейджи. Но много интересного:
- Как Хабиб относится к соцсетям.
- Почему он должен всегда тренироваться, и как это влияет на настроение.
- «Люди – пожиратели энергии». Почему лучше смотреть кино дома.
- У него трое детей. Каким отцом хочет быть Хабиб.
- Как он смог быстро выучить английский язык.
- Почему он мечтает купить вертолет.
- С кем из футболистов он общается, и какой важный вопрос он задавал Роналду.
Об отношении к соцсетям.
💰«Я недооценивал инстаграм для заработка денег. В какой-то момент мне сказали – у тебя столько подписчиков, и ты можешь деньги зарабатывать. Для меня это было незнакомо. В какой-то мере, я там могу заработать, какое-то наставление сделать, поделиться опытом и так далее. Соцсети – хорошая вещь, если использовать правильно. Если они будут в руках невоспитанного и необразованного человека – это опасно».
Насколько тяжело жить жизнью простого человека, учитывая такую популярность.
🎥«Мне-то никто не запрещает, например, сходить в кино. Но сама обстановка в кинотеатре, когда я прихожу в зал, может напрягать. Люди – пожиратели энергии, как говорится. Дети подходят, кому-то надо пообщаться, кому-то привет передать. Каждому удели по минуте – человек сто подойдут – вот и полтора-два часа. Кино лучше дома посмотрю. Смогу энергию сэкономить и время».
Были ли мысли закончить, когда были травмы.
🥊«Каждый человек создан ограниченным – слух, зрение, физические данные, умственные качества – во всем есть ограничения. Как я стал чемпионом, так могу и перестать им быть. Были травмы, были мысли, чтобы оставить, потому что подряд шли операции. Но я не сбавил, а стал еще лучше. Я стал более доминирующим, стал больше заканчивать бои досрочно. Улучшился во всех аспектах.
Когда у меня не бывает тренировок, я, как говорится, депрессняк хапаю. Я всю жизнь тренируюсь, и чтобы была хорошая энергетика и настроение – всегда должен тренироваться».
У Хабиба трое детей. Об отцовстве – какой он отец.
👪«Пока я не осознал, какой я отец – дети у меня маленькие. Хотел бы быть строгим. Как правило, если родители строгие, результат у детей лучше. Нельзя их баловать.
Сейчас с такими возможностями их тяжело в чем-то ограничить. А детей всегда надо ограничивать в каких-то моментах – во времени, в каких-то потребностях. У меня всегда были ограничения. У моих друзей – богатые отцы, а у меня не было богатого отца. Отец по-другому смотрел на вещи. Я бы хотел мыслить как он по отношению к воспитанию.
У него была методика: убеждение, личный пример, поощрение, требование, принуждение. Когда я приходил просить деньги, он говорил: «А что ты сделал, чтобы их получить? Чем ты заслужил?» Хотел бы и я по такой методике их воспитывать, не сразу с третьего пункта (поощрения)».
Как он выучил английский, насколько быстро.
📚«В один момент я понял, что для этой индустрии важно не только драться хорошо, но и мыслить и разговаривать. Ты становишься популярным, на тебя смотрят люди, а я не хотел бы, чтобы на меня смотрели, как на тупицу, который не может два слова связать.
Я во время травмы учил, общался, не стеснялся, можно сказать, сам выучил. Чувствую, что еще надо поднажать. Чтобы дать интервью – есть багаж. Но нужно еще больше над грамматикой поработать.
Скачок пошел за четыре месяца, когда залечивал травму в Лас-Вегасе, и мне понравилось, когда я заговорил. И я начал больше над собой работать».
О мечтах и тратах.
🚁«Не сказать, что я фанат машин. Хорошая машина – это хорошо, но я не фанат. Хотел бы вертолет себе купить. Отсюда в горное село ехать четыре часа. На вертолете – 15 минут. Пока до вертолета еще не вырос, но хотелось бы.
Из маленьких – могу зайти в магазин и одеться, раньше я не мог себе этого позволить. Сейчас не так сильно себя балую, но и не сильно сдерживаю. Я не шопоголик, но люблю одеться хорошо. Хочется хорошо выглядеть».
Об общении со звездами.
⚽️«Поддерживаю связь с Роналду, Бензема, Ибрагимовичем. Футбол для меня – вид спорта номер один. В детстве мечтал стать футболистом и всегда футбол смотрел. Футбол лучше – там не надо никого бить или ломать. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал. Это очень сложный вид спорта.
Футбол мне нравится больше чем UFC и ММА. Сколько слежу за ним – не устаю от этого. Знаком со всеми командами, кто где и когда играл, когда финалы были – Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат Европы, кто в какой группе был. Кто как играл на какой позиции, как зовут, кто забивал».
С кем из знаменитостей хотелось бы встретиться.
⭐️«Хотел встретиться с Мухаммедом Али, но на тот момент он не был в состоянии. У меня была возможность полететь, увидеться. Я не хотел его тревожить, он был болен.
С Криштиану встретился, общался, очень много вопросов у меня к нему было. Как он сохраняет этот огонь конкуренции – 17 лет на высшем уровне. С 2003 года он на виду, и каждый раз он входит в топ-10 лучших, а лет семь-восемь он был лучшим. Как я понял, это внутренняя энергетика, желание, мотивация человека, дисциплина, восстановление, режим, питание – все вместе сходится».
Что должны иметь ребята, которые занимаются, чтобы рассчитывать на успех.
⏰«В первую очередь, желание. Потом дисциплина. Сначала должно быть желание, а потом он должен распределять время правильно. Из 70 человек таких бывает пять-шесть».
Про страх перед боем.
🏆«Чемпионы этим и отличаются – могут преодолеть страх, могут бороться с волнением. Если все направить в правильное русло, он и является чемпионом. А если [волнение, страх] преобладают, ты им не станешь. Соперник с тобой будет делать все что угодно. Этим я и отличаюсь от бойцов вроде Серроне, которые проигрывали самые важные бои в своей карьере».