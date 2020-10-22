Жизненное интервью Хабиба. Каким отцом стремится быть, зачем хочет вертолет, что спрашивал у Роналду

Были ли мысли закончить, когда были травмы.

🥊«Каждый человек создан ограниченным – слух, зрение, физические данные, умственные качества – во всем есть ограничения. Как я стал чемпионом, так могу и перестать им быть. Были травмы, были мысли, чтобы оставить, потому что подряд шли операции. Но я не сбавил, а стал еще лучше. Я стал более доминирующим, стал больше заканчивать бои досрочно. Улучшился во всех аспектах .

Когда у меня не бывает тренировок, я, как говорится, депрессняк хапаю. Я всю жизнь тренируюсь, и чтобы была хорошая энергетика и настроение – всегда должен тренироваться».

У Хабиба трое детей. Об отцовстве – какой он отец.

👪«Пока я не осознал, какой я отец – дети у меня маленькие. Хотел бы быть строгим. Как правило, если родители строгие, результат у детей лучше . Нельзя их баловать.

Сейчас с такими возможностями их тяжело в чем-то ограничить. А детей всегда надо ограничивать в каких-то моментах – во времени, в каких-то потребностях. У меня всегда были ограничения. У моих друзей – богатые отцы, а у меня не было богатого отца. Отец по-другому смотрел на вещи. Я бы хотел мыслить как он по отношению к воспитанию.