Онлайн трансляция UFC 254 Хабиб – Гейджи сегодня: смотреть прямой эфир ЮФС 254 25 октября

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Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца

Хабиб сначала занимался сам, потом привлек в помощь тренера Хавьера Мендеса. Он рассказывает, что через тренировки спасается от депрессии. Называет подготовку одной из самых тяжелых в карьере.

Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого

Гильотина – особый удушающий прием. Боец захватывает шею соперника между подмышкой и предплечьем, сцепляет руки в замок и давит на сонную артерию и трахею. Дастин Порье использовал этот прием против Хабиба.

Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей

Вкинем сюда два факта: Гейджи почти всегда делает победное сальто. Еще он чаще всех бьет – в минуту делает примерно 8,57 удара. Это самый высокий показатель из всех бойцов UFC.

Гейджи выбросил пояс и сказал, что его интересует только бой с чемпионом из России. Хабиб отреагировал

Это было в момент победы Гейджи над Тони Фергюсоном. Реакция Хабиба: