Онлайн трансляция UFC 254 Хабиб – Гейджи сегодня: смотреть прямой эфир ЮФС 254 25 октября
24 октября Хабиб и Гейджи подерутся на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Их мотивация – чемпионский пояс в легком весе. Хабиб пока остается обладателем пояса, Гейджи владеет его временным вариантом.
Что обязательно надо посмотреть перед стартом боя:
23 октября, 12:00. Дуэль взглядов Хабиб – Гейджи: оба в головных уборах и пожали руки.
23 октября, 09:10. Хабиб и Гейджи пришли на взвешивание. Оно показало одинаковый вес и у того, и у другого: 70,3 кг.
20 октября, 13:30. UFC анонсировал пресс-конференцию по бою Хабиба и Гейджи. Она начнется 21 октября в 16:00 по московскому времени.
Материалы, которые помогут лучше понять все расклады перед боем.
Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца
Хабиб сначала занимался сам, потом привлек в помощь тренера Хавьера Мендеса. Он рассказывает, что через тренировки спасается от депрессии. Называет подготовку одной из самых тяжелых в карьере.
Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого
Гильотина – особый удушающий прием. Боец захватывает шею соперника между подмышкой и предплечьем, сцепляет руки в замок и давит на сонную артерию и трахею. Дастин Порье использовал этот прием против Хабиба.
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
Вкинем сюда два факта: Гейджи почти всегда делает победное сальто. Еще он чаще всех бьет – в минуту делает примерно 8,57 удара. Это самый высокий показатель из всех бойцов UFC.
Гейджи выбросил пояс и сказал, что его интересует только бой с чемпионом из России. Хабиб отреагировал
Это было в момент победы Гейджи над Тони Фергюсоном. Реакция Хабиба:
16 октября UFC показал новый проморолик боя:
18 сентября Майкл Чендлер подписал контракт с UFC. Именно он будет запасным бойцом на поединок Хабиба и Гейджи.