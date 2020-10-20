Прогнозы на бой Хабиба и Гейджи: на кого ставить и что говорят букмекеры
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи проведут бой на турнире UFC 254. Все состоится 24 октября в Абу-Даби. В России поединок покажет РЕН ТВ, начало трансляции – 22:30 по московскому времени. Хабиб и Гейджи подерутся за чемпионский пояс в легком весе. Хабиб владеет им с 2018 года, Гейджи – обладатель временного пояса.
Какой прогноз на этот бой?
Мы посмотрели мнения разных букмекерских контор. Хабиб – явный фаворит. Везде все сводится примерно к одной раскладке:
- Победа Хабиба – 1,25
- Победа Гейджи – 4,00
На это влияет статистика боев Хабиба и Гейджи в профессиональной карьере. Хабиб имеет общий показатель 28-0 по боям в MMA. Он пришел в UFC с результатом 16-0, а потом выиграл еще 12 поединков. Гейджи за карьеру в MMA выиграл 22 боя из 24. Статистика в UFC: пять побед и два поражения.
Сам Хабиб настроен на досрочное окончание боя. Все поединки в UFC с участием Гейджи заканчивались обычным нокаутом или техническим нокаутом. Прямо сейчас он имеет серию из четырех побед: три боя Гейджи завершил еще в первом раунде. Только Тони Фергюсон продержался с ним до пятого.
Последнее судейское решение по бою с участием Гейджи было еще в 2014 году. Тогда он дрался на турнире WSOF 15 и выиграл у Мелвина Гилларда раздельным решением. Хабиб дважды подряд побеждал сабмишном, но до этого доводил до финала поединки с Яквинтой и Барбозой. Везде побеждал единогласно.
Эксперты и другие бойцы уже прогнозируют ход боя. Все сводится к двум оценкам. Задача Хабиба: прижать Гейджи к сетке и перевести его в партер. Дастин Порье считает, что в этом случае ему гарантирована победа. Цель Гейджи: удержаться в центре и сокрушить Хабиба ударами. Сам Гейджи говорит именно о комбинации с нокаутом.