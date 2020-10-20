Прогнозы на бой Хабиба и Гейджи: на кого ставить и что говорят букмекеры

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи проведут бой на турнире UFC 254. Все состоится 24 октября в Абу-Даби. В России поединок покажет РЕН ТВ, начало трансляции – 22:30 по московскому времени. Хабиб и Гейджи подерутся за чемпионский пояс в легком весе. Хабиб владеет им с 2018 года, Гейджи – обладатель временного пояса.

Какой прогноз на этот бой?

Мы посмотрели мнения разных букмекерских контор. Хабиб – явный фаворит. Везде все сводится примерно к одной раскладке:

Победа Хабиба – 1,25

– 1,25 Победа Гейджи – 4,00

На это влияет статистика боев Хабиба и Гейджи в профессиональной карьере. Хабиб имеет общий показатель 28-0 по боям в MMA. Он пришел в UFC с результатом 16-0, а потом выиграл еще 12 поединков. Гейджи за карьеру в MMA выиграл 22 боя из 24. Статистика в UFC: пять побед и два поражения.