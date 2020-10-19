Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC 254
Абдулманап Нурмагомедов
Джастин Гейджи
Хабиб – Гейджи
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#Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #Джастин Гейджи #UFC 254 #UFC #Абдулманап Нурмагомедов

Хабиб показал мультфильм об отце и своей карьере перед боем с Гейджи

19 октября, 11:53

Как рос, воспитывался и добивался успеха вместе с отцом, а дальше пойдет один.

Жизнь Хабиба Нурмагомедова за 107 секунд.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Бой Хабиба и Гэйджи на UFC 254 состоится 24 октября.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Бой уже скоро
Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца
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