Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC 254
Абдулманап Нурмагомедов
Джастин Гейджи
Хабиб – Гейджи
Хабиб показал мультфильм об отце и своей карьере перед боем с Гейджи
19 октября, 11:53
Как рос, воспитывался и добивался успеха вместе с отцом, а дальше пойдет один.
Жизнь Хабиба Нурмагомедова за 107 секунд.
Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года из-за осложнений, связанных с коронавирусом.
Бой Хабиба и Гэйджи на UFC 254 состоится 24 октября.
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