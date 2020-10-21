Пресс-конференция Хабиба перед боем с Гейджи. Главное
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи будут биться на UFC 254 24 октября. Пресс-конференция и дуэль взглядов перед боем уже прошли.
Вот что рассказал Хабиб.
О сложностях:
🥊«Конечно, здесь сложнее, чем в Лас-Вегасе. Всегда сложно сгонять вес, когда столько давления. Никогда не бывает просто. Сейчас особенное время: во время пандемии, без фанатов. Будет немного сложно».
О сравнении типов борьбы Гейджи и Хабиба:
🥊«Думаю, вам стоит спросить, в чем разница американской и дагестанской борьбы. Мы оба знаем, как бороться. Но как насчет того, чтобы бороться 25 минут? Когда ты хватаешь Миочича за одну ногу, валишь, но потом он встает обратно – это было в бою с Кормье.
Разница между мной и Кормье: если я попытаюсь повалить соперника однажды, я удержу его и могу делать это весь вечер. Это разница между американской и дагестанской борьбой».
О сравнении Гейджи с другими спортсменами:
🥊«Динамит в кулаках у него есть. Он хорошо бьет ногами. В стойке они все хороши. Но когда я хватаю их, все меняется. Думаю, он лучше в борьбе, чем Конор и Дастин. Готовлю себя к тому, чтобы повалить его в ринге 100 раз».
О значении боя для наследия
🥊«Я закончил бои с огромным количеством очень хороших соперников. Он был чемпионом в других организациях, сейчас он – временный чемпион UFC. Он победил Фергюсона. Думаю, победить такого – много значит для моего наследия.
Он очень быстр в начале поединка. Он и Конор – наиболее опасные соперники в первом раунде. Если говорить о втором-третьем раунде, они становятся попроще».
О следующем сопернике после Гэтжи:
🥊«Честно говоря, не люблю говорить об этом. Надо сфокусироваться на Гейджи и не думать, что будет завтра. Что будет дальше в UFC – спросите у Уайта. Сейчас мы можем поговорить о поединке. Что будет дальше – я не знаю».
О том, как представлять страну, когда нет олимпийского спорта:
🥊«Для меня это ничего не меняет. Мой соперник – жесткий, знает, как бороться, бить руками и ногами. Разносторонний ММА-боец, временный чемпион. Я не дерусь против всей страны».
Каким вкладом за пределами спорта он гордится:
🥊«Много всяких вещей. Самое главное для меня быть ближе к семье, друзьям. Сегодня ты чемпион, завтра – нет, и ты не знаешь, когда это закончится. Самое важное – семья. Горжусь этими вещами. Я считаю, что был хорошим ребенком для своих родителей».
Что нужно сделать после победы над Гейджи, чтобы Хабиба воспринимали, как одного из лучших в истории, чтобы встать в один ряд с Мухаммедом Али и Майком Тайсоном:
🥊«Мухаммед Али на другом уровне, Тайсон – почти на таком же. Для меня это сложный вопрос. Когда я рос, смотрел на этих людей, как они выступают. Вряд ли смогу приблизиться к этим людям, и у меня нет такой цели. Я просто пытаюсь выиграть каждый свой бой. Посмотрим, что будет в будущем. Но я пока еще не закончил».
Чего будет не хватать, когда он закончит карьеру:
🥊«Я просто хочу завершить карьеру неоспоримым чемпионом в легком весе без поражений. У меня есть много целей, посмотрим».