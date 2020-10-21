Пресс-конференция Хабиба перед боем с Гейджи. Главное

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи будут биться на UFC 254 24 октября. Пресс-конференция и дуэль взглядов перед боем уже прошли.

Вот что рассказал Хабиб.

О сложностях:

🥊«Конечно, здесь сложнее, чем в Лас-Вегасе. Всегда сложно сгонять вес, когда столько давления. Никогда не бывает просто. Сейчас особенное время: во время пандемии, без фанатов. Будет немного сложно».

О сравнении типов борьбы Гейджи и Хабиба:

🥊«Думаю, вам стоит спросить, в чем разница американской и дагестанской борьбы . Мы оба знаем, как бороться. Но как насчет того, чтобы бороться 25 минут? Когда ты хватаешь Миочича за одну ногу, валишь, но потом он встает обратно – это было в бою с Кормье.