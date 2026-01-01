Махачев – Добер

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MMA
Махачев выбросил 102 удара в бою с Добером. Сам Добер – 14
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Махачев выиграл у Добера удушающим приемом на UFC 259
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Сколько Махачев заработал за бой с Добером на UFC 259
#Махачев – Добер
Хабиб секундировал Махачева: напоил водой, подсказывал в углу, одобрил борьбу: «Молодец!»
#Хабиб Нурмагомедов
Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
#Ислам Махачев
Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
#UFC 259
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
#Ислам Махачев
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