Махачев – Добер
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Ислам Махачев
Дрю Добер
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#Махачев – Добер #UFC 259 #UFC #MMA #Ислам Махачев #Дрю Добер

Махачев выбросил 102 удара в бою с Добером. Сам Добер – 14

9 часов назад

Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приемом на UFC 259. Бой завершился в третьем раунде.

Все три раунда прошли в одинаковом стиле: Махачев переводил Добера в партер. Весь бой он доминировал по выброшенным ударам – 102:14.

Дрю Добер нанес десять акцентированных ударов, Махачев – 15. Так распределились их акцентированные удары:

UFC

Махачев проводил первый бой в UFC с сентября 2019 года. В интервью после боя он сослался на свою серию побед и попросил топ-соперника. Сказал о готовности на бой с Тони Фергюсоном.

Махачев выиграл у Добера удушающим приемом на UFC 259

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Источник:
UFC
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