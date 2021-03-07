Махачев – Добер
UFC 259
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Ислам Махачев
Дрю Добер
Махачев выбросил 102 удара в бою с Добером. Сам Добер – 14
9 часов назад
Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приемом на UFC 259. Бой завершился в третьем раунде.
Все три раунда прошли в одинаковом стиле: Махачев переводил Добера в партер. Весь бой он доминировал по выброшенным ударам – 102:14.
Дрю Добер нанес десять акцентированных ударов, Махачев – 15. Так распределились их акцентированные удары:
Махачев проводил первый бой в UFC с сентября 2019 года. В интервью после боя он сослался на свою серию побед и попросил топ-соперника. Сказал о готовности на бой с Тони Фергюсоном.
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