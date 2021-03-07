Махачев выбросил 102 удара в бою с Добером. Сам Добер – 14

Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приемом на UFC 259. Бой завершился в третьем раунде.

Все три раунда прошли в одинаковом стиле: Махачев переводил Добера в партер. Весь бой он доминировал по выброшенным ударам – 102:14.

Дрю Добер нанес десять акцентированных ударов, Махачев – 15. Так распределились их акцентированные удары: