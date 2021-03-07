Хабиб секундировал Махачева: напоил водой, подсказывал в углу, одобрил борьбу: «Молодец!»
Хабиб Нурмагомедов больше не дерется, но приехал на бой Ислама Махачева против Дрю Добера на UFC 259 и помогал ему с подготовкой. Надел кепку, менторски обвязался кофтой и вышел с ним к октагону: напоил водой, подбодрил и обнял перед выходом. Это выглядело так:
Перед боем Хабиб выложил пост в инстаграме в поддержку Махачева и показал, как тому тейпируют руки:
Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
И говорил: «Не думаю, что кто-то может победить Махачева сейчас. Он будет править легким дивизионом».
На второй минуте Махачев провел тейкдаун и держал Добера в партере. Хабиб следил у сетки и сразу отреагировал: «Молодец!»
В паузе после первого раунда Хабиб подсказывал. Во втором – одобрял, как Махачев действовал в борьбе.
В перерывах Хабиб и тренер Хавьер Мендес активно накидывали: английский язык в шуме смешался с русским. Журналист ESPN Марк Раймонди показал Хабиба во время боя:
Махачев победил Добера в третьем раунде. Это его первый бой с 2019 года (трижды бои срывались). Хабиб в инстаграме показывал подготовку и подогревал.
После боя он первым обнял Махачева. А потом снял маску, обнялся с командой и сфотографировался.