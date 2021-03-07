Хабиб секундировал Махачева: напоил водой, подсказывал в углу, одобрил борьбу: «Молодец!»

И говорил: «Не думаю, что кто-то может победить Махачева сейчас. Он будет править легким дивизионом».

На второй минуте Махачев провел тейкдаун и держал Добера в партере. Хабиб следил у сетки и сразу отреагировал: «Молодец!»

В паузе после первого раунда Хабиб подсказывал. Во втором – одобрял, как Махачев действовал в борьбе.

В перерывах Хабиб и тренер Хавьер Мендес активно накидывали: английский язык в шуме смешался с русским. Журналист ESPN Марк Раймонди показал Хабиба во время боя: