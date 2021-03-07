Сколько Махачев заработал за бой с Добером на UFC 259

Ислам Махачев досрочно победил Дрю Добера на турнире UFC 259. Это был первый бой Махачева с сентября 2019 года. Несколько раз его бои срывались из-за болезни. Махачев дрался в основном карде на UFC 259. Бой с его участием – главный на турнире из поединков без титула. Сайт MMA Salaries подробно расписал доходы бойцов за этот турнир.

MMA Salaries пишет, что Ислам Махачев получил 48 тысяч долларов за участие в UFC 259. Еще 48 тысяч – бонус за досрочную победу над Добером . Это не самая большая сумма по доходам на турнире. Джозеф Бенавидес заработал 97 тысяч долларов только за выход на бой против Аскара Аскарова. Все бойцы основного карда получили еще больше.

Такой низкий доход Махачева зависит сразу от нескольких вещей. Он занимает только 14-е место в рейтинге бойцов легкого веса. Дрю Добер вообще выпал из топ-15 перед боем с Махачевым. Формально их поединок считался обычным боем двух непримечательных легковесов. Три титульных боя на UFC 259 забрали основные доходы и внимание.

MMA Salaries подчеркивает, что UFC не разглашает официальные доходы . Эта сумма основана на предыдущих контрактах.