Махачев – Хукер

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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MMA
Результаты всех боев UFC 267
#UFC 267
MMA
Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
#Ислам Махачев
MMA
Хукер проиграл три из четырех последних боев в UFC. Он идет шестым в рейтинге
#Махачев – Хукер
MMA
Махачев победил Хукера на турнире UFC 267. Все завершилось в первом раунде
#Махачев – Хукер
MMA
У Махачева вторая самая длинная действующая победная серия в легком весе. Больше – только у чемпиона Оливейры
#Махачев – Хукер
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
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Материалы
Главный вопрос UFC прямо сейчас: получит ли Махачев чемпионский бой и когда это произойдет?
#Ислам Махачев
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
Сколько Махачев заработал за бой с Хукером на UFC 267
#Махачев – Хукер
Хасбик – новая суперзвезда UFC, и это не шутка: он раскручивает бои, ведет переговоры с Уайтом, а топ-бойцы говорят о нем перед боями
#Хасбик
Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
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