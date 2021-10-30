Махачев – Хукер

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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Главный вопрос UFC прямо сейчас: получит ли Махачев чемпионский бой и когда это произойдет?
#Ислам Махачев
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
Сколько Махачев заработал за бой с Хукером на UFC 267
#Махачев – Хукер
Хасбик – новая суперзвезда UFC, и это не шутка: он раскручивает бои, ведет переговоры с Уайтом, а топ-бойцы говорят о нем перед боями
#Хасбик
Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
#Ислам Махачев
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
#Ислам Махачев