Главный вопрос UFC прямо сейчас: получит ли Махачев чемпионский бой и когда это произойдет?
Ислам Махачев победил Дэна Хукера в бою на турнире UFC 267. Все закончилось уже в первом раунде, когда Махачев применил кимуру. Это один из самых распространенных болевых приемов в единоборствах. Важный итог боя – продолжение победной серии Махачева. Она составляет уже девять боев подряд. В легком весе такая же есть только у Оливейры.
Чарльз Оливейра владеет чемпионским поясом UFC в легком весе. Он проведет защиту титула на декабрьском турнире UFC 269. Соперник – Дастин Порье, который завершил трилогию с Конором. Махачев в этом году вряд ли подерется. Ближайшие номерные турниры уже расписаны, а за 2021 год у Махачева уже есть три победных боя.
Важно: самого Махачева больше не интересуют проходные бои. В интервью внутри октагона он напомнил всем о победной серии в легком весе, а затем публично попросил у Дэйны Уайта титульный бой. В прошлый раз это сработало, но по-другому. Махачев просил у UFC топового соперника. Так получил Дос Аньоса (восьмой номер рейтинга). Когда тот снялся – Хукера (шестой).
Обращение Махачева запостил официальный твиттер UFC:
Махачев впервые за карьеру в UFC дрался с соперником из топ-6. Победил ярко:
Почему у Махачева раньше не было топ-боев? Проблему обозначил Хукер. Он называл себя единственным реальным вариантом для Боя с Махачевым. И сказал фразу: «Дариуш слишком умен, чтобы принять такой бой». Еще раньше было разъяснение от Кормье. Тот знал о предложениях для бойцов из топ-10, но они отказывались: «Махачев может победить любого».
Из-за чего Махачев обратился к Уайту только сейчас? Важны несколько вещей: имя соперника, продление серии, долгое отсутствие поражений. К обращению Махачева подтолкнул Хабиб. Это он готовил почву для его слов внутри октагона. Еще до UFC 267 Хабиб выступал на ютуб-канале Кормье, где вспомнил собственный пример и посоветовал Махачеву обращение к Дэйне Уайту.
Как Дэйна Уайт относится к Исламу Махачеву? Он еще летом планировал для Махачева бой с Дариушем (тот отказался). Потом постоянно возвращался к кандидатуре Дос Аньоса. Только случай и серия поражений Хукера помогли Махачеву выйти на топ-бой. Уайт считает Махачева топ-бойцом, но не верит в утверждения об улучшенной версии Хабиба.
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
Сам Хабиб точно не вернется в UFC? На это нет никаких шансов. Хабиб давно официально завершил карьеру. Он уже исключен из всех рейтингов UFC, но постоянно присутствует на боях в другом статусе. Хабиб всегда поддерживает бойцов из команды, присутствует на тренировках, помогает им рядом с октагоном. В этом и заключается его новая роль.
Когда Ислам Махачев подерется за титул UFC? Это произойдет не раньше 2022 года, но даже там возможны варианты с промежуточными боями. Чендлер, Гейджи, Дариуш – все они идут в рейтинге выше Ислама Махачева. Гейджи уже пришел в твиттер к Кормье с оскорблениями, когда тот написал о возможном бое за титул для Махачева.
Махачев точно заслужил этот шанс? Единственное поражение в карьере Махачева в UFC было в 2015 году. Тогда он проиграл Адриано Мартинсу техническим нокаутом. Потом Махачев четыре раза выигрывал бои единогласным судейским решением, еще четыре – сабмишном. Один раз он нокаутировал соперника. Ни в одном из этих боев в его победе никто не сомневался.
«Мы идем дальше. И мы уже близко».