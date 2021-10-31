Главный вопрос UFC прямо сейчас: получит ли Махачев чемпионский бой и когда это произойдет?

Ислам Махачев победил Дэна Хукера в бою на турнире UFC 267. Все закончилось уже в первом раунде, когда Махачев применил кимуру. Это один из самых распространенных болевых приемов в единоборствах. Важный итог боя – продолжение победной серии Махачева. Она составляет уже девять боев подряд. В легком весе такая же есть только у Оливейры.

Чарльз Оливейра владеет чемпионским поясом UFC в легком весе. Он проведет защиту титула на декабрьском турнире UFC 269. Соперник – Дастин Порье, который завершил трилогию с Конором. Махачев в этом году вряд ли подерется. Ближайшие номерные турниры уже расписаны, а за 2021 год у Махачева уже есть три победных боя.

Важно: самого Махачева больше не интересуют проходные бои. В интервью внутри октагона он напомнил всем о победной серии в легком весе, а затем публично попросил у Дэйны Уайта титульный бой. В прошлый раз это сработало, но по-другому. Махачев просил у UFC топового соперника. Так получил Дос Аньоса (восьмой номер рейтинга). Когда тот снялся – Хукера (шестой).

Обращение Махачева запостил официальный твиттер UFC: