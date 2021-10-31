Хасбик стал звездой вечера на UFC: обнимался с Хабибом, праздновал победу на руках у Махачева и чуть не подрался с Абдурозиком
Хасбулла Магомедов или Хасбик – главный гость на UFC 267. Перед боями мы выпустили материал, кто он такой и как связан с миром UFC. Теперь Хасбик оказался в Абу-Даби, где увидел победы Петра Яна, Ислама Махачева и Александра Волкова.
Хасбик сидел рядом с октагоном и следил за боями с прелимов. UFC отметил, что в первом ряду сидят короли. В инстаграме Хасбик публиковал сторис вместе с Даниэлем Кормье и президентом UFC Дэйной Уайтом. Кормье в твиттере выложил совместное видео: «Не могу поверить, что обнял этого парня! Я заслужил это».
В первом бою Тагир Уланбеков победил Аллана Насцименто и отпраздновал победу вместе с Хасбиком:
Хасбик собрал внимание во время боев основного карда. Хамзат Чимаев выиграл четвертый бой в UFC и пообщался с ним:
После победы Ислама Махачева Хасбика несколько раз поднимали на руки. Главный полет – от самого Махачева:
Потом Хасбик сделал совместное фото с Хабибом, а UFC в твиттере писал про команду Хасбуллы.
После боя Ислама Махачева Хасбик опубликовал пост в инстаграме и сделал подпись: «Победа за нами». Сейчас пост и аккаунт недоступны.
Дополнительная интрига – встреча с певцом Абдурозиком. До этого раскручивался их бой, который так и не состоялся. Летом они провели пресс-конференцию и церемонию взвешивания, но не дрались официально.
Трешток продолжился в Абу-Даби, где оба устроили стычку: Хасбик назвал Абдурозика клоуном, а Абдурозик боксировал перед камерой в костюме. Перед эти он записал видеообращение для Дэна Хукера, а Хасбик поддержал Ислама Махачева. Так они выбрали разные стороны:
Чемпион мира по боксу Амир Хан показал, как Хасбик и Абдурозик конфликтовали после окончания боев: