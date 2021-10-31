Хасбик стал звездой вечера на UFC: обнимался с Хабибом, праздновал победу на руках у Махачева и чуть не подрался с Абдурозиком

Хасбулла Магомедов или Хасбик – главный гость на UFC 267. Перед боями мы выпустили материал, кто он такой и как связан с миром UFC. Теперь Хасбик оказался в Абу-Даби, где увидел победы Петра Яна, Ислама Махачева и Александра Волкова.

Хасбик сидел рядом с октагоном и следил за боями с прелимов. UFC отметил, что в первом ряду сидят короли. В инстаграме Хасбик публиковал сторис вместе с Даниэлем Кормье и президентом UFC Дэйной Уайтом. Кормье в твиттере выложил совместное видео: «Не могу поверить, что обнял этого парня! Я заслужил это».