Сколько Махачев заработает за бой с Хукером на UFC 267
Ислам Махачев подходит к UFC 267 на серии из восьми побед подряд. Его последнее поражение было еще в 2015 году. Новый соперник – шестой номер рейтинга Дэн Хукер. Это первый топ-бой в карьере Махачева. До этого он не дрался с соперниками из первой десятки легкого веса UFC. Сам Махачев теперь занимает там пятое место.
В этом материале мы ориентируемся на данные сайтов Sportszion и Daily Nation Today, потому что альтернативы нет. Они указывают, что базовая зарплата Ислама Махачева составляет 90 тысяч долларов. При победе к этой сумме добавится такой же бонус. Итог – 180 тысяч. Хотя ранее по инсайдам самым высоким заработком Махачева был поединок против Мойзеса – 116 тысяч.
Важно: Sportszion и Daily Nation Today указывают именно гарантированные деньги за новый бой Махачева. Была информация, что в последних боях доход Махачева складывался по схеме 55+55. Не верьте – это ошибка. Обычно доход каждого бойца UFC складывается по такой схеме: гарантированные деньги за участие + бонус за победу + бонусы от UFC + процент от PPV.
UFC не публикует официальную информацию о гонорарах бойцов, поэтому в этой ситуации мы ориентируемся на инсайды. Зато сам Махачев несколько раз подписывал новый контракт с UFC. В апреле 2020 года он рассказывал о третьем соглашении. Даже по нему гонорар Махачева уже складывался по схеме 80 тысяч (участие) + 80 тысяч (победа). Потом Махачев провел два боя.
Именно из-за этой информации мы доверяем инсайдам Sportszion и Daily Nation Today. На UFC 267 Махачев мог бы заработать еще больше, но турнир не ориентирован на продажу PPV трансляций. Даже на платформе UFC Fight Pass новые пользователи из России и СНГ могут бесплатно посмотреть два ближайших номерных турнира UFC. Это акция от промоушена.
Еще в первые годы карьеры в UFC Ислам Махачев объяснял: «Деньги меня не волнуют». Он продвигал позицию, что гонорары приходят после больших побед. И ругал других бойцов за постоянное желание денежных боев. Перед боем на UFC 267 Махачев сказал такое: «Хочу побыстрее забрать пояс. Это и будет денежный бой».
Дэн Хукер – топовый боец UFC. Он опережает Махачева по базовому доходу, хотя проиграл два из трех последних боев. MMA Salaries пишет, что в топ-боях против Порье и Чендлера базовый оклад Хукера составлял 110-150 тысяч долларов. Еще к этим деньгам добавлялись спонсорские бонусы. Победа в любом из этих поединков принесла бы Хукеру потенциальный бой за титул.
Хукер выходит на бой с Махачевым по короткому уведомлению. Изначально на UFC 267 планировался поединок Махачев – Дос Аньос. Все отменилось из-за травмы Дос Аньоса. Менеджер Али Абдель-Азиз утверждал, что Хукер принял этот бой только ради денег. Сам Хукер это опровергал. Но говорил: «За поединок с Махачевым получу от UFC больше».
Где смотреть бой Махачев – Хукер на UFC 267