Сколько Махачев заработает за бой с Хукером на UFC 267

Ислам Махачев подходит к UFC 267 на серии из восьми побед подряд. Его последнее поражение было еще в 2015 году. Новый соперник – шестой номер рейтинга Дэн Хукер. Это первый топ-бой в карьере Махачева. До этого он не дрался с соперниками из первой десятки легкого веса UFC. Сам Махачев теперь занимает там пятое место.

В этом материале мы ориентируемся на данные сайтов Sportszion и Daily Nation Today, потому что альтернативы нет. Они указывают, что базовая зарплата Ислама Махачева составляет 90 тысяч долларов. При победе к этой сумме добавится такой же бонус. Итог – 180 тысяч . Хотя ранее по инсайдам самым высоким заработком Махачева был поединок против Мойзеса – 116 тысяч.

Важно: Sportszion и Daily Nation Today указывают именно гарантированные деньги за новый бой Махачева. Была информация, что в последних боях доход Махачева складывался по схеме 55+55. Не верьте – это ошибка. Обычно доход каждого бойца UFC складывается по такой схеме: гарантированные деньги за участие + бонус за победу + бонусы от UFC + процент от PPV.