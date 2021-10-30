Махачев – Хукер
UFC
Ислам Махачев
Дэн Хукер
UFC 267
#Махачев – Хукер #UFC #Ислам Махачев #Дэн Хукер #UFC 267
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Махачев победил Хукера на турнире UFC 267. Все завершилось в первом раунде

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Ислам Махачев провел бой на UFC 267 против Дэна Хукера. Махачев завершил поединок победой сабмишном в первом раунде. Бой продлился 2 минуты и 25 секунд.

  • В Абу-Даби Махачев планировал драться против Рафаэля Дос Аньоса, но он снялся из-за травмы. Его заменил Хукер, который провел два боя за месяц.
  • Махачев не проигрывал в UFC восемь боев подряд. Это вторая самая длинная действующая победная серия.
  • Хукер проиграл два из трех предыдущих боев. Он занимает шестое место в рейтинге легковесов.
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Источник:
Гол.ру
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