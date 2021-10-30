Ислам Махачев
UFC
Дэн Хукер
Чарльз Оливейра
UFC 267
Махачев – Хукер
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Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
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Ислам Махачев подрался с Дэном Хукером на UFC 267 в Абу-Даби. Бой завершился победой Махачева в первом раунде.
До этого Махачев выиграл восемь боев подряд. Это вторая самая длинная действующая серия в легком дивизионе. Победа над Хукером стала для Махачева девятой подряд в легком весе.
Самая длинная победная серия – у Чарльза Оливейры (9). Он действующий чемпион легкого веса. В декабре Оливейра впервые проведет защиту пояса против Дастина Порье. Махачев с ним сравнялся.
Махачев ни разу не проводил титульный бой и не дрался с бойцами из топ-5 дивизиона. Он занимает пятое место в рейтинге.
Хукер проиграл три из четырех последних боев в UFC. Он идет шестым в рейтинге
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