Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять

Ислам Махачев подрался с Дэном Хукером на UFC 267 в Абу-Даби. Бой завершился победой Махачева в первом раунде.

До этого Махачев выиграл восемь боев подряд. Это вторая самая длинная действующая серия в легком дивизионе. Победа над Хукером стала для Махачева девятой подряд в легком весе.

Самая длинная победная серия – у Чарльза Оливейры (9). Он действующий чемпион легкого веса. В декабре Оливейра впервые проведет защиту пояса против Дастина Порье. Махачев с ним сравнялся.

Махачев ни разу не проводил титульный бой и не дрался с бойцами из топ-5 дивизиона. Он занимает пятое место в рейтинге.

Хукер проиграл три из четырех последних боев в UFC. Он идет шестым в рейтинге