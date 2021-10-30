Хукер проиграл три из четырех последних боев в UFC. Он идет шестым в рейтинге

Ислам Махачев провел бой против Дэна Хукера на UFC 267 в Абу-Даби. Он завершился поражением Хукера в первом раунде.

Махачев планировал драться с Рафаэлем Дос Аньосом, но он снялся из-за травмы. Его заменил Хукер, который до этого проводил бой в сентябре.

Хукер проиграл три из четырех последних боев. До Махачева он победил Насрата Хакпараста, а ранее проиграл Майклу Чендлеру и Дастину Порье.

Хукер выступает в UFC c 2014 года. До боя с Махачевым он проиграл шесть раз из 17.

Ислам Махачев идет на серии из девяти побед подряд в легком весе UFC.