Сколько Петр Ян заработает за бой против Сэндхагена на UFC 267
Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой на UFC 267. Изначально у Яна планировался реванш против Алджамейна Стерлинга. Прямо сейчас именно он владеет поясом в легчайшем весе. Стерлинг снялся с боя из-за травмы, поэтому Ян и Сэндхаген побьются за временный пояс в легчайшем весе. Победитель проведет реванш со Стерлингом – Сэндхаген ему тоже проигрывал.
Сайт MMA Salaries писал, что Петр Ян выступал на UFC 259 с базовой оплатой боя в 500 тысяч долларов. Тогда он проиграл Алджамейну Стерлингу, потому что нарушил правила. Теперь Sportszion утверждает, что оклад Яна на бой с Сэндхагеном будет таким же – 500 тысяч долларов. За карьеру Ян заработал уже 1,5 миллиона долларов. Основная сумма – гарантированные деньги.
Daily Nation Today подтверждает информацию Sportszion. Мы можем ориентироваться только на эти источники – подтверждения от авторитетных СМИ по деньгам за UFC 267 пока нет. Официальные данные по зарплате бойцов UFC обычно не публикуются. В этом материале мы упоминаем только гарантированные суммы, но часто к ним добавляются и другие деньги.
Важно: UFC 267 – это не прибыльное PPV-мероприятие. Даже платформа UFC Fight Pass ввела бесплатную 14-дневную подписку для всех новых пользователей из России и стран СНГ. Так делают и другие сервисы. Поэтому к базовой оплате за бой сейчас добавятся бонусы за выступление и за возможную победу. Бонус за победу обычно равен оплате за выступление.
Платные продажи трансляций боев – важный источник дохода для UFC. Бойцы часто получают долю с продажи. MMA Salaries рассказывал о поединке Яна против Стерлинга с пометкой: «Предполагается отсутствие очков PPV». Эту же информацию подтверждал сам Ян (цитата по ТАСС): «Меня лишили всего, процентов от платных трансляций, титула, всего».
Перед боем Яна и Сэндхагена на UFC 267 у этого появилось неожиданное продолжение. Петр Ян проводил открытую тренировку в Абу-Даби. Там он воссоздал удар, за который получил дисквалификацию. Стерлинг отреагировал в твиттере: «Весело! Не потеряй еще один пояс». В другом комментарии Стерлинг написал: «Ему нравится терять деньги от PPV».
Стерлинг пропустил удар, когда касался пола тремя точками – поэтому Яна забанили. Это правило бесит даже Уайта
Сам Петр Ян много раз рассказывал о деньгах в UFC. Еще в 2019 году упоминал в интервью «СЭ», что в России нужно работать 10-15 лет ради подобных заработков (особенно от титула). Тогда же Ян сказал о непродолжительной карьере бойца. И объяснил мотивацию прихода в UFC через обеспечение ближайшего будущего: «Ради этого я и здесь».
Ян тратит деньги от UFC на семью. Мы рассказывали об этом в отдельном материале. Он признавался в интервью Sport24, что на гонорары от UFC строит большой дом маме. У Кори Сэндхагена никогда не было серьезных доходов от UFC. Его главный заработок за бой – 221 тысяча долларов. Так получилось после победы над Эдгаром с бонусом за выступление вечера.
Превью титульного боя Ян – Сэндхаген
Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267