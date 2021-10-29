Сколько Петр Ян заработает за бой против Сэндхагена на UFC 267

Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой на UFC 267. Изначально у Яна планировался реванш против Алджамейна Стерлинга. Прямо сейчас именно он владеет поясом в легчайшем весе. Стерлинг снялся с боя из-за травмы, поэтому Ян и Сэндхаген побьются за временный пояс в легчайшем весе. Победитель проведет реванш со Стерлингом – Сэндхаген ему тоже проигрывал.

Сайт MMA Salaries писал, что Петр Ян выступал на UFC 259 с базовой оплатой боя в 500 тысяч долларов. Тогда он проиграл Алджамейну Стерлингу, потому что нарушил правила. Теперь Sportszion утверждает, что оклад Яна на бой с Сэндхагеном будет таким же – 500 тысяч долларов . За карьеру Ян заработал уже 1,5 миллиона долларов. Основная сумма – гарантированные деньги.

Daily Nation Today подтверждает информацию Sportszion. Мы можем ориентироваться только на эти источники – подтверждения от авторитетных СМИ по деньгам за UFC 267 пока нет. Официальные данные по зарплате бойцов UFC обычно не публикуются. В этом материале мы упоминаем только гарантированные суммы, но часто к ним добавляются и другие деньги.