Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267. Он взял временный пояс в легчайшем весе

Петр Ян и Кори Сэндхаген подрались на UFC 267 в Абу-Даби за пояс временного чемпиона в легчайшем весе. Ян взял пояс единогласным судейским решением. Счет по раундам – 4:1.

В Абу-Даби Ян планировал провести реванш против Алджамейна Стерлинга, но тот снялся из-за травмы. В их первом бою Ян получил дисквалификацию за использование запрещенного приема.

Поражение от Стерлинга – единственное в карьере Яна в UFC. Теперь Ян может подраться со Стерлингом за пояс чемпиона в легчайшем весе. Хотя ранее говорил, что при победе над Сэндхагеном не заинтересован в реванше.