Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами
Основная часть подготовки Петра Яна перед боем против Кори Сэндхагена за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе прошла в России. И это выбивается из устоявшегося фона, потому что его стандартная база – Таиланд. Ян второй раз подряд меняет место тренировок: перед чемпионским боем против Стерлинга он работал в США, теперь – в России.
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В Таиланде у Яна родился сын. Туда он попал до UFC, а во время локдауна тренировался на пляже и в гараже
В 2014 году Ян впервые оказался в Таиланде и после этого регулярно приезжает туда на отдых и тренировки. «Таиланд – это место, где у меня получается готовиться к боям, к победам. Там просто хорошо. Побываете там, все сами поймете», – объяснял Ян. Кокосы – то, за что он крепко любит Таиланд. Дополнительная связь: там у Яна родился второй сын Константин.
В 2020 году Ян набирал форму в Таиланде, когда началась пандемия коронавируса. Из-за ограничений он на несколько месяцев завяз в стране: «Если сравнивать с тем карантином, который проходит в России, то это небо и земля. Тут я правильно питаюсь и тренируюсь. Ребенок каждый день купается в бассейне. Здесь для меня больше плюсов».
Когда закрылся спортивный зал Tiger Muay Thai, Ян тренировался на улице, пляже и гараже и мало пересекался с другими бойцами: «Ситуация с коронавирусом в Таиланде спокойная, но в субботу зал закрывают на неделю для профилактики – местное правительство реагирует, вводит различные меры, отменяет спортивные мероприятия. Но мы будем тренироваться на улице, на пляже. Есть дом, в котором постелены маты, поэтому есть, где бороться».
Сложности работы в Таиланде – климат. Об этом говорил боец MMA Сергей Хандожко: «В Таиланде, кроме высокой влажности, много всяких насекомых, а они переносчики инфекции, поэтому после тренировок мы все время обтирались спиртовым раствором, особенно раны, болячки, какие были на теле. Их надо было обязательно обрабатывать».
Ян попал в Tiger Muay Thai, когда еще не провел ни одного профессионального боя. Там тренируются другие чемпионы UFC – Александр Волкановски и Валентина Шевченко. Волкановски проводил совместные тренировки: «Я много тренировался с Петром Яном. Он в полном порядке, в полном. Я видел, скольких ребят он разнес в Tiger Muay Thai (смеется). Он такой человек, что ему абсолютно пофигу».
В Таиланде Ян пересекался с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым – они вместе проводили зарядку на пляже Пхукета. «Пару раз напал на него, где-то я предлагал ему поспарринговаться, подвигаться, так и не успели побороться, в пятнашки поиграли, за его ногу поборолся», – рассказывал Исмаилов.
Перед боем со Стерлингом Ян впервые провел сбор в США: делил зал с Олейником и гонял на Ferrari 250 км/ч
Перед чемпионским боем с Алджамейном Стерлингом Ян сменил место подготовки – из Таиланда впервые переместился в США и занимался в зале American Top Team, где тренировались Дастин Порье, Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон: «Все время я готовился в Таиланде, но в связи с пандемией нет там спарринг-партнеров, нет народа. Решили готовиться там, где есть народ и где поближе к месту боя.
Плюсы какие есть: здесь была такая более аккуратная работа, я не перегружался так, как перегружался в Таиланде. В Таиланде ты пашешь прямо на износе таком, а здесь график так распланирован, что получается и потренироваться, и отдохнуть. Тренировки чередуются легкие и поинтенсивнее. Спарринг-партнеры опытные, много кто из ребят в топовых организациях выступает».
До переезда в США Ян 12 дней провел в Дагестане в спортивной школе имени Шамиля Умаханова, где тренировался у чемпиона Европы по вольной борьбе Зелимхана Гусейнова. «Да, был на борьбе, 12 дней на «сборчике». Моя задача – защита от тейкдаунов, также умение где-то самому пройти и перевести», – объяснял Ян. Потом использовал это на взвешивании: «Я тренировался в Дагестане. Твои тейкдауны для меня ерунда».
Утром 1 января 2021 года Ян в России бегал в мороз -19° и назвал это реализацией планов, а потом улетел в США. Там он провел половину боев в UFC, но впервые готовился в Майами, где тренировался в ATT с Алексеем Олейником. Олейник написал в инстаграме: «Тренируемся много. Места в зале не хватает, поэтому поделили зал: 12 часов подряд тренируюсь я, а 12 – Петр».
В Майами во время отдыха Ян ездил на Ferrari, которую сравнивал с самолетом: «Руль – бомба, спортрежим, в панели ничего лишнего. Я 250 км/ч ехал максимум. Сегодня мы узнали, что за такое депортация. За такую скорость здесь тюрьма: погоня вертолета, очень жестко было бы. Это нам повезло просто, что мы не нарвались на полицейских».
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Однажды Ян тренировался в Омске, а потом жаловался на функционал. Теперь перед чемпионским боем работал в Сочи и Екатеринбурге
Во втором бою в UFC, который прошел в Москве, Ян готовился в Омске. Тогда он победил Джин Су Сона, но за три пятиминутных раунда не довел до нокаута. Потом вспомнил о подготовке, когда говорил о сниженном функционале: «После первого раунда я сам уже подустал и чувствовал, что у меня нет такого функционала, как раньше. Поэтому думаю, что если бы я был в лучшей форме – темп боя был бы гораздо быстрее».
До перехода в UFC Ян объяснял, почему чаще тренируется в Таиланде, а не в России: «Дома стабильно и постоянно не очень получается тренироваться, потому что дом – это дом: семейные и бытовые моменты. Сбор придуман, чтобы обмениваться опытом и абстрагироваться от ненужных дел. В Таиланде ты приезжаешь, чтобы тренироваться – это основная цель, но можно отдыхать и купаться».
Бой против Кори Сэндхагена пройдет в Абу-Даби, но для подготовки Ян выбрал Россию, а не Таиланд: «Был смысл лететь только в Америку и с командой три-четыре человека. Не хотелось лететь далеко. Американских виз у многих ребят, кто тренируется со мной, нет. Поэтому решил организовать сбор дома. Пригласили тренеров и спарринг-партнеров. Конечно, есть моменты, которых не хватает. Больше это связано с кухней, питанием. Хочется немного органического».
После подписания контракта на UFC 267 Ян тренировался в Сочи и Екатеринбурге. На заключительный этап Ян улетел в Дубай, но конец августа и часть сентября провел в Сочи: «Вы видите, насколько я абстрагировался от цивилизации и соблазнов. Мы живем на базе, практически за нее не выходим. Неделю тренируемся – раз в выходной выезжаем, чтобы сменить обстановку. Это все наши развлечения».
С 2018 года Ян состоит в клубе «Архангел Михаил» из Екатеринбурга. Его спонсирует РМК [русская медная компания]. РМК открыла в Екатеринбурге академию единоборств – это самое большое в Европе сооружение для занятий боевыми искусствами: на шести этажах идет подготовка по 12 направлениям и проводятся бои. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей.
В академию Ян привозил чемпионский пояс UFC. Перед его завоеванием Ян 4,5 месяца провел в Таиланде, а потом прилетел в Екатеринбург: «Там нечего делать было: загорать на пляже только. Может, кому-то этого хочется, а я хотел домой уже. 4,5 месяца не был уже. Хочу в баню, в ледяную прорубь».
Ян подписался с «Архангелом Михаилом» в 2018 году, когда перешел в UFC, и получает там самую большую зарплату. После завоевания чемпионского пояса клуб организовал граффити с изображением Яна на трансформаторной подстанции, а глава РМК Игорь Алтушкин подарил ему Mercedes GLE 450. В Екатеринбурге Ян начал подготовку ко второму бою со Стерлингом, которого потом заменил Сэндхаген.