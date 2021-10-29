Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами

В Таиланде у Яна родился сын. Туда он попал до UFC, а во время локдауна тренировался на пляже и в гараже

В 2014 году Ян впервые оказался в Таиланде и после этого регулярно приезжает туда на отдых и тренировки. «Таиланд – это место, где у меня получается готовиться к боям, к победам. Там просто хорошо. Побываете там, все сами поймете», – объяснял Ян. Кокосы – то, за что он крепко любит Таиланд. Дополнительная связь: там у Яна родился второй сын Константин.

В 2020 году Ян набирал форму в Таиланде, когда началась пандемия коронавируса. Из-за ограничений он на несколько месяцев завяз в стране: «Если сравнивать с тем карантином, который проходит в России, то это небо и земля. Тут я правильно питаюсь и тренируюсь. Ребенок каждый день купается в бассейне. Здесь для меня больше плюсов».

Когда закрылся спортивный зал Tiger Muay Thai, Ян тренировался на улице, пляже и гараже и мало пересекался с другими бойцами: «Ситуация с коронавирусом в Таиланде спокойная, но в субботу зал закрывают на неделю для профилактики – местное правительство реагирует, вводит различные меры, отменяет спортивные мероприятия. Но мы будем тренироваться на улице, на пляже. Есть дом, в котором постелены маты, поэтому есть, где бороться».