Валентина Шевченко

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UFC 275: прогноз на бой Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Где смотреть бой Шевченко – Сантос: во сколько прямая трансляция боя, UFC 275, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Валентина Шевченко в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе
#Валентина Шевченко
MMA
Сестры Шевченко выиграли бои на одном турнире UFC. Это первый случай в истории
#UFC
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Шевченко балдеет от лезгинки. Танцует с детства, исполняет в UFC, преподает сама 💃🏻
#Валентина Шевченко
Чемпион UFC Генри Техудо вызвал в октагон Валентину Шевченко. Это будет первый межгендерный бой в истории
#UFC
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