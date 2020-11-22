Шевченко балдеет от лезгинки. Танцует с детства, исполняет в UFC, преподает сама 💃🏻
Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю единогласным решением судей. Так она защитила титул UFC в наилегчайшем весе. После победы Шевченко исполнила уже привычный танец.
Сестры Шевченко выиграли бои на одном турнире UFC. Это первый случай в истории
Для нее это важная карьерная история. Валентина Шевченко занимается танцами профессионально. Теперь даже преподает сама. Говорила об этом так: «Мой преподаватель Юрий Дмитриевич Михайлидин в советское время руководил сильными танцевальными коллективами. Сейчас мои любимые танцы – это лезгинка, под которую я всегда выхожу на бой, чечетка и цыганский танец».
Объяснение от Антонины Шевченко: «Валентина занимается танцами еще с детства, мама ведь нас отдала и в танцы, и в единоборства. Сестра танцевала на серьезном уровне и учила танцы народов мира, у нее это одно из направлений было. Поскольку у нее один из преподавателей грузин, ей лезгинка очень понравилась. А так как это танец, который исполняют перед сражением, она стала с ним выходить на бой».
«Это уже традиция. На все профессиональные бои я выхожу под лезгинку. Когда выхожу на бои по тайскому боксу, тоже немного танцую. Такая вот традиция сложилась», – рассказывала сама Валентина Шевченко в интервью Александру Лютикову. В свободное время Шевченко исполняет и другие танцы. Хорошо знает кыргызский танец кара жорго. Когда жила в Латинской Америке, хорошо выучила сальсу.
В Бейруте показывала восточные танцы:
До и после боев в UFC – только так: