Шевченко балдеет от лезгинки. Танцует с детства, исполняет в UFC, преподает сама 💃🏻

Для нее это важная карьерная история. Валентина Шевченко занимается танцами профессионально. Теперь даже преподает сама. Говорила об этом так: «Мой преподаватель Юрий Дмитриевич Михайлидин в советское время руководил сильными танцевальными коллективами. Сейчас мои любимые танцы – это лезгинка, под которую я всегда выхожу на бой, чечетка и цыганский танец».

Объяснение от Антонины Шевченко: «Валентина занимается танцами еще с детства, мама ведь нас отдала и в танцы, и в единоборства. Сестра танцевала на серьезном уровне и учила танцы народов мира, у нее это одно из направлений было. Поскольку у нее один из преподавателей грузин, ей лезгинка очень понравилась. А так как это танец, который исполняют перед сражением, она стала с ним выходить на бой».

«Это уже традиция. На все профессиональные бои я выхожу под лезгинку. Когда выхожу на бои по тайскому боксу, тоже немного танцую. Такая вот традиция сложилась», – рассказывала сама Валентина Шевченко в интервью Александру Лютикову. В свободное время Шевченко исполняет и другие танцы. Хорошо знает кыргызский танец кара жорго. Когда жила в Латинской Америке, хорошо выучила сальсу.