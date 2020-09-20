Аллегри пришел в «Танцы со звездами». Показал танго под песню Coldplay

Вместе с Аллегри выступала профессиональная танцовщица Роберта Беккарини. Аллегри оказался не первым гостем из футбола в этой программе. В разное время туда приходили Роберто Манчини, Габриэль Батистута и Алессандро Дель Пьеро. Это танцевальное шоу считается в Италии одним из самых ожидаемых мероприятий в году.

По формату Аллегри получил за выступление скрытую оценку. Это сокровище, которым позже воспользуется одна из пар конкурса. Танцем Аллегри открылся 15-й сезон шоу «Танцы со звездами». Изначально вместе с Аллегри там ждали Амбру Анджолини. Они не показывают отношения публике, но уже думают о свадьбе.

В подобном танцевальном шоу на телевидении сам Аллегри участвовал впервые.