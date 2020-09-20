Массимилиано Аллегри
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Массимилиано Аллегри #Футбол

Аллегри пришел в «Танцы со звездами». Показал танго под песню Coldplay

20 сентября, 14:47

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Массимилиано Аллегри ушел из «Ювентуса» в 2019 году. С того времени нигде не работал. В свободное время Аллегри пришел по приглашению в шоу «Танцы со звездами». Там он стал танцором на одну ночь и показал танго под песню группы Coldplay. Видео танца с участием Аллегри опубликовал официальный аккаунт передачи.

Вместе с Аллегри выступала профессиональная танцовщица Роберта Беккарини. Аллегри оказался не первым гостем из футбола в этой программе. В разное время туда приходили Роберто Манчини, Габриэль Батистута и Алессандро Дель Пьеро. Это танцевальное шоу считается в Италии одним из самых ожидаемых мероприятий в году.

По формату Аллегри получил за выступление скрытую оценку. Это сокровище, которым позже воспользуется одна из пар конкурса. Танцем Аллегри открылся 15-й сезон шоу «Танцы со звездами». Изначально вместе с Аллегри там ждали Амбру Анджолини. Они не показывают отношения публике, но уже думают о свадьбе.

В подобном танцевальном шоу на телевидении сам Аллегри участвовал впервые.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие танцы
Зажигательный танец Матюиди – главный момент из празднования чемпионства «Ювентуса»
Шакил О’Нил танцует в тиктоке под Моргенштерна. Теперь мы видели все 🎶
«Способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди». Кавани танцует в рекламе балетной школы для мальчиков
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Массимилиано Аллегри
#Футбол