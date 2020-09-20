Аллегри пришел в «Танцы со звездами». Показал танго под песню Coldplay
Массимилиано Аллегри ушел из «Ювентуса» в 2019 году. С того времени нигде не работал. В свободное время Аллегри пришел по приглашению в шоу «Танцы со звездами». Там он стал танцором на одну ночь и показал танго под песню группы Coldplay. Видео танца с участием Аллегри опубликовал официальный аккаунт передачи.
Вместе с Аллегри выступала профессиональная танцовщица Роберта Беккарини. Аллегри оказался не первым гостем из футбола в этой программе. В разное время туда приходили Роберто Манчини, Габриэль Батистута и Алессандро Дель Пьеро. Это танцевальное шоу считается в Италии одним из самых ожидаемых мероприятий в году.
По формату Аллегри получил за выступление скрытую оценку. Это сокровище, которым позже воспользуется одна из пар конкурса. Танцем Аллегри открылся 15-й сезон шоу «Танцы со звездами». Изначально вместе с Аллегри там ждали Амбру Анджолини. Они не показывают отношения публике, но уже думают о свадьбе.
В подобном танцевальном шоу на телевидении сам Аллегри участвовал впервые.