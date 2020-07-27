Блез Матюиди
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#Блез Матюиди #Футбол #Ювентус #Серия А

Зажигательный танец Матюиди – главный момент из празднования чемпионства «Ювентуса»

27 июля, 02:58
Александр Плеханов

Блез Матюиди очень активно отмечал чемпионство «Ювентуса»:

Обычно Матюиди танцует во время празднования голов. Выглядит примерно так:

В соцсетях еще было такое:

Зато в матче против «Сампдории» (2:0) он иногда действовал странно. От этого и мемы:

Матюиди – один из главных игроков «Ювентуса» по этому сезону. Он выходил на поле в 33 матчах, где отдал 2 ассиста. В апреле Матюиди продлил контракт с клубом до лета 2021 года. 

Этой же весной он заболел коронавирусом. Матюиди рассказывал, что главная опасность – психоз, который развился на фоне болезни. Просто он слишком переживал за близких.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Комментарии (2)
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Валера Полевиков
27 июля, 11:41

Жалко, без Дзюбы сзади

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ilegorov
27 июля, 12:30

Самое глупое и нелогичное чемпионство Юве!

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