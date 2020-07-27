Блез Матюиди
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Футбол
Ювентус
Зажигательный танец Матюиди – главный момент из празднования чемпионства «Ювентуса»
27 июля, 02:58
Блез Матюиди очень активно отмечал чемпионство «Ювентуса»:
Обычно Матюиди танцует во время празднования голов. Выглядит примерно так:
В соцсетях еще было такое:
Зато в матче против «Сампдории» (2:0) он иногда действовал странно. От этого и мемы:
Матюиди – один из главных игроков «Ювентуса» по этому сезону. Он выходил на поле в 33 матчах, где отдал 2 ассиста. В апреле Матюиди продлил контракт с клубом до лета 2021 года.
Этой же весной он заболел коронавирусом. Матюиди рассказывал, что главная опасность – психоз, который развился на фоне болезни. Просто он слишком переживал за близких.