Зажигательный танец Матюиди – главный момент из празднования чемпионства «Ювентуса»

Матюиди – один из главных игроков «Ювентуса» по этому сезону. Он выходил на поле в 33 матчах, где отдал 2 ассиста. В апреле Матюиди продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

Этой же весной он заболел коронавирусом. Матюиди рассказывал, что главная опасность – психоз, который развился на фоне болезни. Просто он слишком переживал за близких.