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Валентина Шевченко
Антонина Шевченко
Сестры Шевченко выиграли бои на одном турнире UFC. Это первый случай в истории
3 часа назад
- Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю единогласным решением.
- Антонина Шевченко выиграла у Ариани Липски техническим нокаутом.
Это первый случай в истории промоушена, когда сестры выступили и выиграли бои на одном турнире UFC. 32-летняя Валентина Шевченко защитила титул в наилегчайшем весе.
Антонина Шевченко провела пятый бой за карьеру в UFC. Теперь она имеет три победы и два поражения. Ей 36 лет. Она получила бонус за главное выступление вечера.
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