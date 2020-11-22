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Валентина Шевченко
Антонина Шевченко
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#UFC #MMA #Валентина Шевченко #Антонина Шевченко

Сестры Шевченко выиграли бои на одном турнире UFC. Это первый случай в истории

3 часа назад

Это первый случай в истории промоушена, когда сестры выступили и выиграли бои на одном турнире UFC. 32-летняя Валентина Шевченко защитила титул в наилегчайшем весе.

Антонина Шевченко провела пятый бой за карьеру в UFC. Теперь она имеет три победы и два поражения. Ей 36 лет. Она получила бонус за главное выступление вечера.

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