Алаба – и его танцы: на тренировках, после чемпионства, в матчах

Давид Алаба установил рекорд Бундеслиги по количеству матчей среди австрийцев (256), а потом отметил чемпионство «Баварии» танцем в раздевалке. Для фанатов «Баварии» танцы Алабы – это уже не самая большая новость. Он отмечает в таком стиле примерно каждый трофей, важный гол или просто маленькую радость.