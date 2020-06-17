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#Давид Алаба #Футбол #Бундеслига #Бавария

Алаба – и его танцы: на тренировках, после чемпионства, в матчах

17 июня, 00:55
Александр Плеханов

Так Рибери и Алаба танцевали в 2016-м.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Давид Алаба установил рекорд Бундеслиги по количеству матчей среди австрийцев (256), а потом отметил чемпионство «Баварии» танцем в раздевалке. Для фанатов «Баварии» танцы Алабы – это уже не самая большая новость. Он отмечает в таком стиле примерно каждый трофей, важный гол или просто маленькую радость.

Привет из 2016-го, где засветились Алаба и Боатенг:

Одинокий кубковый танец:

Ладно, он танцует не только в матчах:

В «Баварии» он танцевал даже на тренировках – там его учил движениям Франк Рибери:

В сборной Австрии тоже знают Алабу-танцора. Так они с Арнаутовичем отметили гол:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Witters GmbH/Global Look Press
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