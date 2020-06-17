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Алаба – и его танцы: на тренировках, после чемпионства, в матчах
17 июня, 00:55
Давид Алаба установил рекорд Бундеслиги по количеству матчей среди австрийцев (256), а потом отметил чемпионство «Баварии» танцем в раздевалке. Для фанатов «Баварии» танцы Алабы – это уже не самая большая новость. Он отмечает в таком стиле примерно каждый трофей, важный гол или просто маленькую радость.
Привет из 2016-го, где засветились Алаба и Боатенг:
Одинокий кубковый танец:
Ладно, он танцует не только в матчах:
В «Баварии» он танцевал даже на тренировках – там его учил движениям Франк Рибери:
В сборной Австрии тоже знают Алабу-танцора. Так они с Арнаутовичем отметили гол:
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