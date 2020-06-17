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#Кингсли Коман #Футбол #Бундеслига #Ювентус #ПСЖ #Бавария

Коман каждый сезон выигрывает чемпионство. В 24 года – 8 трофеев

17 июня, 00:24

GES-Sportfoto / Global Look Press

За время взрослой карьеры Кингсли Коман уже опередил по трофеям некоторые топ-клубы Европы. Один из пользователей твиттера все посчитал. Дортмундская «Боруссия» за все время существования тоже выиграла восемь чемпионств, «Ман Сити» и «Челси» – 6. У финалиста Лиги чемпионов «Тоттенхэма» всего два чемпионства в АПЛ.

Коман побеждает в любой стране в каждом сезоне во взрослой карьере. Два титула во Франции, одно в Италии, сразу пять в Германии. Get French Football News и другие источники записывают Коману еще одно чемпионство. В сезоне-2015/16 он отыграл 65 минут за «Ювентус», а потом перешел в «Баварию». Официальные источники (сайт «Баварии» – тоже) это чемпионство не считают.

Без него получается так:

Главная проблема в карьере Комана – травмы. В этом сезоне он пропустил из-за них 11 матчей во всех турнирах. Очередного чемпионства в карьере Комана могло и не быть. Летом он очень напрягался из-за возможного трансфера Сане. В итоге Сане так и не перешел, а Коман оптимистично заявил о желании играть за «Баварию» примерно 12 лет.

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Комментарии (3)
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Марат
17 июня, 11:28

На фотографии Крис Ричардс, а не Коман.

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miklos
17 июня, 16:53

спасибо большое, поправили.

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Марат
17 июня, 11:28

На фотографии Крис Ричардс,а не Коман.

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#Кингсли Коман
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